Aglomerație la întoarcerea din vacanță. Infotrafic arată rutele alternative

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, la ora 16.00 se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală.

Se circulă în coloană pe DN 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Sinaia, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni.

Valori crescute de trafic sunt semnalate și pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanța către București, pe raza localității Valu lui Traian, dar și pe tronsonul kilometric 157 – 147, între Cernavodă și Fetești. Se circulă în coloană și pe DN 39, pe ambele sensuri de deplasare, pe raza stațiunii Eforie Nord.

De asemenea, aglomerație este înregistrată și pe DN 7 Pitești – Sibiu, pe raza localităților Dedulești, Budești și Căciulata, pe ambele sensuri de mers.

Pentru evitarea timpului de așteptare în coloană, șoferii sunt sfătuiți să opteze și pentru rute alternative.

Pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

– București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;

– București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

– București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

– București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța – București, șoferii care se întorc de pe litoral sunt sfătuiți să folosească rutele alternative, respectiv:

– DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia – Urziceni – DN 2 – București;

– A2 – Fetești sau Drajna – DN 3A – Lehliu-Gară – DN 3 – Fundulea – București;

– DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna – A2 Drajna – București (sau, din municipiul Călărași – DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București).

Pentru siguranța participanților la trafic, Centrul Infotrafic le recomandă șoferilor să ia în considerare următoarele sfaturi: creșterea distanței de siguranță între vehicule; evitarea depășirii coloanelor auto; planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea de rute alternative; manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției, după o asigurare corespunzătoare; pe autostrăzi, semnalizarea din timp a intenției de schimbare a benzii de circulație și conducerea cu atenție sporită. Nu folosiți banda de urgență! De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite preocupările de natură a distrage atenția de la condus și în nicio situație să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise.