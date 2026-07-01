Anunțul Infotrafic după furtuna de marți. Cozi de mașini s-au format în jurul Bucureștiului

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că, miercuri dimineață „nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile”.

Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, „sunt semnalate parțial precipitații sub formă de ploaie, se circulă în condițiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună”, mai transmite Infotrafic.

În schimb, este aglomerație în jurul Capitalei.

„Aglomerație este înregistrată pe principalele drumuri care converg către Capitală, respectiv autostrada A1 București-Pitești, pe raza localităților Bolintin Vale, Bolintin Deal și Ciorogârla, DN 1 Otopeni, DN 1A Mogoșoaia, DN 7 Chitila, dar și pe Centura Capitalei valorile de trafic sunt ridicate, în localitățile Chitila, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon”, precizează Infotrafic.