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Aproape 300 de adăposturi climatice se deschid miercuri în București

Primăria Municipiului București inaugurează miercuri o rețea de aproape 300 de adăposturi climatice, amenajate în instituții publice și farmacii partenere, unde persoanele afectate de temperaturile ridicate vor avea acces gratuit la apă, răcoare și spații de odihnă.
Aproape 300 de adăposturi climatice se deschid miercuri în București
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sura foto: PMB
Maria Miron
30 iun. 2026, 20:41, Social
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Rețeaua cuprinde 71 de instituții publice și 200 de sedii ale farmaciilor partenere, care vor pune gratuit la dispoziția trecătorilor spații umbrite și răcoroase, apă, scaune sau fotolii pentru odihnă, iar în unele locații și toalete sau truse de prim ajutor.

„Găsești aici umbră și răcoare, apă, scaune sau fotolii să te odihnești, în unele locații sunt și toalete și truse de prim ajutor. Peste tot, accesul este gratuit!”, a transmis marți Primăria Capitalei.

Printre spațiile incluse în program se numără teatre, direcții de asistență socială, cluburi de seniori, toate sediile Bibliotecii Metropolitane București, muzee, instituții de taxe și impozite și de stare civilă ale sectoarelor, precum și farmaciile Dona și Catena, care s-au înscris voluntar în proiect.

Primăria caută noi parteneri

Primăria anunță că rețeaua rămâne deschisă și pentru alți operatori privați, organizații neguvernamentale, instituții de cult, librării, farmacii și alte entități care doresc să își înscrie spațiile ca adăposturi climatice. Cererile vor fi depuse la Direcția de Mediu a PMB, urmând să fie evaluate într-un termen de 30 de zile.

Platformă cu localizare în timp real

Tot începând de miercuri dimineață va fi disponibilă și o hartă interactivă care va permite localizarea în timp real a tuturor adăposturilor climatice din Capitală. Platforma va afișa programul fiecărui punct, facilitățile oferite și recomandări pentru prevenirea stresului termic.

Harta va integra și rețeaua publică de cișmele a Capitalei, cu navigare către cea mai apropiată sursă de apă potabilă. Adăposturile vor fi marcate pe patru categorii: spații administrative interioare, spații publice exterioare, spații mixte și farmacii partenere.

Adăposturile climatice interioare vor funcționa pe tot parcursul anului, în programul obișnuit al instituțiilor-gazdă, a transmis Primăria Capitalei.

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