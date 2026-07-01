Au pornit cu o idee și au ajuns miliardari. Povestea surprinzătoare din spatele unor giganți precum Instagram și YouTube

Conceptul revine în atenție după ce Midjourney, una dintre cele mai cunoscute companii din domeniul inteligenței artificiale generative, a anunțat că dezvoltă un scanner cu ultrasunete care, potrivit directorului general David Holz, ar putea produce imagini comparabile cu cele obținute prin rezonanță magnetică (RMN). Proiectul a surprins industria deoarece Midjourney nu a activat până acum în domeniul medical, mai scrie Il Post.

Ce înseamnă un „pivot” în lumea afacerilor

În jargonul startup-urilor, un pivot reprezintă schimbarea produsului principal sau chiar a întregului model de afaceri. Procedura se aplică atunci când ideea inițială nu funcționează sau apare o oportunitate mai promițătoare. Acest tip de transformare este mai ușor de realizat în companiile tinere, care au echipe reduse și produse aflate încă în dezvoltare. În unele cazuri, însă, schimbarea este atât de spectaculoasă încât publicul uită complet de la ce a pornit compania.

Instagram și YouTube au fost create pentru cu totul altceva

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Instagram. Înainte de a deveni platforma dedicată fotografiilor, aplicația purta numele Burbn și era un serviciu de tip „check-in”, prin care utilizatorii își anunțau prezența în restaurante, baruri sau alte locații. Fondatorii au observat însă că utilizatorii foloseau în special funcția de încărcare și editare a fotografiilor. Au renunțat aproape complet la conceptul inițial și au reconstruit aplicația în jurul imaginilor, transformând-o ulterior într-una dintre cele mai populare rețele sociale din lume.

Și YouTube a avut un început surprinzător. Platforma fusese concepută inițial ca un site de întâlniri online, unde utilizatorii urmau să publice videoclipuri de prezentare pentru a-și găsi un partener. Cum ideea nu a atras interesul publicului, fondatorii au decis să permită încărcarea oricărui tip de videoclip. Restul a devenit istorie.

Produse secundare care au devenit afaceri de miliarde

Uneori, succesul vine dintr-o funcție dezvoltată aproape întâmplător. Aplicația de comunicare Slack s-a născut în timpul dezvoltării jocului video online Glitch, care nu a avut succes comercial. Echipa de dezvoltare crease însă un sistem intern de chat pentru colaborare. Acesta s-a transformat ulterior într-un produs independent folosit astăzi de milioane de oameni.

Un traseu asemănător a avut și Discord. Platforma, folosită în prezent de comunități din întreaga lume, își are originile într-un joc online care a eșuat, însă sistemul de comunicare vocală și text dezvoltat pentru acel proiect s-a dovedit mult mai valoros decât jocul în sine.

Nokia, exemplul unei reinventări de peste 160 de ani

Schimbările radicale nu sunt specifice doar startup-urilor. Compania finlandeză Nokia, fondată în 1865, a început ca producător de hârtie. Ulterior, a intrat în industria echipamentelor pentru comunicații. În anii ’80 și ’90 a devenit lider mondial pe piața telefoanelor mobile. După pierderea poziției dominante odată cu apariția smartphone-urilor, Nokia și-a schimbat din nou strategia și s-a concentrat pe infrastructura de telecomunicații și rețele, domeniu în care activează și în prezent.

Inteligența artificială provoacă un nou val de transformări

În ultimii ani, tot mai multe companii și-au modificat strategia pentru a profita de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, fenomen denumit în industrie „pivot to AI”. Printre exemple se numără producătorul american de încălțăminte Allbirds, care a anunțat transformarea într-o companie de servicii AI sub numele NewBird AI, dar și Myseum, care și-a schimbat direcția de afaceri către infrastructură pentru inteligența artificială.

Un alt caz este CoreWeave. Compania a fost fondată în 2017 pentru activități de „mining” de criptomonede. După prăbușirea pieței crypto în 2022, și-a folosit infrastructura bazată pe procesoare grafice (GPU) pentru centre de date dedicate inteligenței artificiale. Astăzi colaborează cu giganți precum Nvidia, Google și Meta și este considerată unul dintre marile câștiguri ale boom-ului AI.

Uneori, schimbarea este cheia succesului

Istoria acestor companii arată că succesul nu depinde întotdeauna de ideea inițială. În multe cazuri, capacitatea de a identifica rapid ce apreciază utilizatorii și de a schimba direcția afacerii s-a dovedit mai importantă decât planul cu care antreprenorii au pornit la drum. Pentru startup-uri, un „pivot” nu mai este privit ca un semn al eșecului, ci ca una dintre cele mai importante decizii strategice care poate transforma o idee obișnuită într-un business de miliarde de dolari.