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Nicușor Dan, încântat de entuziasmul tinerior din Cluj

Președintele Nicușor Dan a făcut numeroase fotografii cu tinerii în periplul său în Cluj, înainte de apleca în Polonia, la Summitul Flancului Estic.
Nicușor Dan, încântat de entuziasmul tinerior din Cluj
Sursa foto: X
Laura Buciu
25 iun. 2026, 09:02, Politic
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Nicușor Dan a postat mai multe fotografii din timpul opririi de miercuri seară din Cluj, înainte de plecarea în Polonia pentru Summitul Flancului Estic.

„Energia acestui oraș și entuziasmul tinerilor de aici sunt extraordinare”, scrie Nicușor Dan pe X.

Anterior, Dan a a avut o discuție consistentă cu organizatorii Techsylvania, cel mai important eveniment de tehnologie și business din Europa Centrală și de Est, despre inovație, antreprenoriat și oportunitățile pe care le are România în economia viitorului.

Discuții despre întărirea apărării europene, în Polonia

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, 25 iunie, în Gdansk, Polonia, la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic, cunoscut și sub numele de Formatul Helsinki.

Potrivit Administrației Prezidențiale, la întâlnire vor participa liderii unor state aflate în apropierea granițelor cu Rusia. Discuțiile vor fi despre întărirea apărării europene și despre modul în care țările UE pot colabora mai bine pentru a răspunde problemelor de securitate.

Printre temele principale se numără aplicarea Planului Readiness 2030, creșterea capacităților de apărare ale Uniunii Europene, sprijinirea industriei europene de profil.

Summitul este găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk. La reuniune vor mai participa Nicușor Dan și președintele Lituaniei, alături de prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei.

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