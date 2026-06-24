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Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic din Polonia. Apărarea UE și securitatea la Marea Neagră, printre temele principale

Președintele Nicușor Dan participă joi la Summitul Flancului Estic din Gdansk, Polonia, unde va discuta cu liderii europeni despre consolidarea apărării UE.
Nicușor Dan participă la Summitul Flancului Estic din Polonia. Apărarea UE și securitatea la Marea Neagră, printre temele principale
Maria Nițu
24 iun. 2026, 16:43, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, 25 iunie, în Gdansk, Polonia, la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic, cunoscut și sub numele de Formatul Helsinki.

Potrivit Administrației Prezidențiale, la întâlnire vor participa liderii unor state aflate în apropierea granițelor cu Rusia. Discuțiile vor fi despre întărirea apărării europene și despre modul în care țările UE pot colabora mai bine pentru a răspunde problemelor de securitate.

Printre temele principale se numără aplicarea Planului Readiness 2030, creșterea capacităților de apărare ale Uniunii Europene, sprijinirea industriei europene de profil.

Summitul este găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk. La reuniune vor mai participa Nicușor Dan și președintele Lituaniei, alături de prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei.

Prima întâlnire a acestui format a avut loc în Finlanda, în decembrie 2025.

În cadrul summitului, Nicușor Dan va prezenta măsurile luate de România pentru întărirea capacităților de apărare și descurajare a unor atacuri.

Președintele va vorbi despre participarea țării noastre la programul european SAFE și la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI).

De asemenea, șeful statului îi va informa pe liderii europeni despre stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră și despre propunerea României de a include un nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch.

Acesta va propune și o coordonare între statele participante în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, astfel încât să fie alocate mai multe fonduri pentru apărare și securitate.

Aceste investiții ar urma să sprijine inclusiv infrastructura cu dublă utilizare, atât civilă, cât și militară, ce este necesară pentru mobilitatea militară în Europa.

Potrivit Administrației Prezidențiale, România contribuie deja la consolidarea Flancului Estic prin modernizarea armatei, dezvoltarea industriei de apărare, participarea la misiuni ale UE și NATO din regiune, dar și prin exercițiile militare.

În perspectiva Summitului NATO de la Ankara, România și celelalte state UE de pe Flancul Estic susțin o cooperare mai bună între Uniunea Europeană și NATO, alături de consolidarea relației transatlantice.

Restul programului de joi

Joi, de la ora 15:00, Nicușor Dan va participa la declaraţiile de presă comune cu liderii prezenţi la Summitul Flancului Estic. Tot în aceeași zi, de la ora 16:30, președintele României se va întâlni cu Lech Wałęsa, fost președinte al Poloniei, la Centrul European Solidaritatea din Gdansk.

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