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Întâlnire controversată. Uniunea Europeană a găzduit o delegație a talibanilor la Bruxelles

Reprezentanți ai Uniunii Europene au avut marți, la Bruxelles, prima întâlnire oficială cu o delegație a autorităților talibane din Afganistan. Întâlnirea a urmărit returnarea azilanților respinși și a atras critici dure din partea unor politicieni și a unor organizații ale drepturilor omului.
Întâlnire controversată. Uniunea Europeană a găzduit o delegație a talibanilor la Bruxelles
Comisia Europeană/sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 iun. 2026, 18:38, Știri externe
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Comisia Europeană a anunțat au participat oficiali ai executivului european și reprezentanți din 15 state membre ale UE, în cadrul unei întâlniri de nivel tehnic. Discuțiile au reprezentat continuare unei întâlniri similare organizate anterior la Kabul, în luna ianuarie. 

Deși autoritățile talibane nu sunt recunosute de Bruxelles, executivul european a transmis că este necesară discuția cu autoritățile de facto de la Kabul.

Miza repatrierii cetățenilor fără drept de ședere

Întâlnirea a avut loc pe fondul încercărilor Uniunii Europene de a facilita returnarea cetățenilor afgani fără drept de ședere în statele membre, inclusiv a celor considerați periculoși sau care au comis infracțiuni.  

„Serviciile Comisiei și Suedia au coprezidat astăzi, la Bruxelles, o reuniune la nivel tehnic cu reprezentanți la nivel tehnic ai autorităților de facto din Afganistan responsabile de returnare și readmisie”, a transmis Comisia, citată de Reuters

Un reprezentant al Ministerului de Externe afgan a declarat că întâlnirea ar putea contribui la „construirea unei inițiative pozitive pentru protejarea drepturilor consulare ale afganilor care locuiesc în străinătate”. 

„Fiecare invitație, fiecare viză și fiecare întâlnire oficială transmit un semnal politic. Talibanii nu caută doar discuții tehnice, ci legitimitate”, a declarat eurodeputata Hannah Neumann 

Întâlnirea are loc în contextul în care regimul taliban, revenit la putere în 2021, a restricționat semnificativ drepturile fundamentale în Afganistan, limitând libertatea de mișcare a femeilor, accesul fetelor la educație și libertatea de exprimare și muncă. 

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