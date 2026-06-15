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Cutremur politic la Bruxelles. MCC Brussels, scos din registrul de transparență al UE

Un think tank cu orientare conservatoare, MCC Brussels, a fost suspendat din registrul de transparență al Uniunii Europene, după ce a fost acuzat că nu a respectat obligațiile de divulgare a surselor de finanțare.
Cutremur politic la Bruxelles. MCC Brussels, scos din registrul de transparență al UE
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
15 iun. 2026, 18:22, Știri externe
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Decizia a fost transmisă printr-un e-mail al secretariatului Transparency Register, organismul care gestionează evidența grupurilor de lobby și organizațiilor active în procesul decizional european.

Suspendarea ar putea limita accesul organizației la întâlniri cu instituțiile UE și la participarea în grupuri de experți sau audieri parlamentare. Măsura vine în contextul în care respectarea regulilor de transparență este o condiție esențială pentru activitatea de lobby la nivel european, titrează Politico.

Acuzațiile privind finanțarea

Decizia de suspendare a fost precedată de o plângere depusă de organizația Corporate Europe Observatory, care a susținut că MCC Brussels nu și-a declarat complet sursele de finanțare. În special, au fost semnalate fonduri semnificative provenite de la Mathias Corvinus Collegium, instituție educațională controlată de aliați politici apropiați de fostul premier ungar Viktor Orbán.

Potrivit datelor de finanțare, MCC Brussels ar fi primit peste 6 milioane de euro în 2024, bani destinați activităților de influențare a dezbaterilor politice europene. Organizația a fost acuzată și de promovarea unor poziții critice față de politicile climatice ale Uniunii Europene.

Reacțiile organizației

Reprezentanții MCC Brussels au respins acuzațiile și au criticat decizia, susținând că este motivată politic. Fondatorul și directorul executiv Frank Furedi a declarat că organizația este vizată pentru că „sfidează ortodoxiile dominante”.

De asemenea, directorul de comunicare John O’Brien a susținut că plângerea provine de la o organizație activistă cu legături în rețele asociate Open Society Foundations, fondată de George Soros, care ar avea o poziție critică față de viziunile promovate de think tank.

Organizația a anunțat că va contesta suspendarea prin toate mecanismele de apel disponibile.

Implicațiile politice

În funcție de reglementările europene, excluderea din registrul de transparență poate restricționa accesul la consultări oficiale și la anumite mecanisme de influențare a politicilor publice.

Cazul a reaprins dezbaterea privind echilibrul dintre transparență, libertatea de exprimare și influența politică în spațiul european.

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