Noi reguli pentru taxele de drum în România. Cum va funcționa noul sistem TollRO

Schimbarea îi vizează exclusiv pe operatorii de transport marfă care utilizează vehicule de peste 3,5 tone. Pentru autoturisme și vehiculele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, sistemul rovinietei rămâne în vigoare.

TollRO: plătești cât circuli

Noul sistem înlocuiește actualul mod de taxare, bazat pe perioada de valabilitate a rovinietei, cu unul calculat în funcție de distanța parcursă și de norma Euro a vehiculului.

Prin introducerea acestuia, România renunță la taxa achitată în funcție de perioada de valabilitate și adoptă modelul folosit deja în mai multe state europene, bazat pe principiul „plătești cât circuli”.

Astfel, fiecare camion va achita taxa de drum în funcție de numărul de kilometri parcurși, categoria drumului utilizat și norma Euro a vehiculului.

Taxarea rutieră, aliniată la normele UE

Introducerea sistemului de taxare pe kilometru face parte din aplicarea în România a prevederilor Directivei (UE) 2022/362 privind taxarea vehiculelor grele, prevederi transpuse în legislația națională prin Legea nr. 226/2023.

În practică, valoarea taxei va reflecta atât utilizarea rețelei de drumuri, cât și nivelul emisiilor poluante ale vehiculului. Astfel, camioanele încadrate în norme Euro mai noi vor plăti taxe mai mici decât cele cu norme de poluare mai vechi.

Cui i se aplică noul sistem de taxare

Noul sistem se aplică vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone, inclusiv vehiculelor de transport mixt încadrate în această categorie.

Acestea vor fi taxate în funcție de distanța parcursă pe rețeaua națională de drumuri, spre deosebire de sistemul actual al rovinietei, care presupune achitarea unei taxe pentru o anumită perioadă de valabilitate.

Ce tarife vor plăti transportatorii

Tarifele diferă în funcție de categoria vehiculului, tipul drumului și norma Euro. Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone, acestea variază între 0,08 lei/km pe drumurile naționale și 0,22 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres, în funcție de norma Euro.

Pentru vehiculele de transport marfă de cel puțin 12 tone, tarifele sunt cuprinse între 0,24 și 0,31 lei/km pe drumurile naționale și între 0,48 și 0,62 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres.

De exemplu, un camion de peste 12 tone, încadrat în norma Euro VI, va plăti 480 de lei pentru un traseu de 1.000 de kilometri parcurs exclusiv pe autostradă. Pentru același traseu, un vehicul încadrat în norma Euro III sau inferioară va achita 620 de lei.

Potrivit legii, taxa TollRO se calculează prin înmulțirea tarifului unitar cu numărul de kilometri parcurși. Tarifele stabilite în lei vor fi actualizate anual, în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

Cum se achită taxa TollRO

Transportatorii vor putea achita taxa TollRO în trei moduri, în funcție de frecvența cu care utilizează rețeaua de drumuri naționale.

Pentru deplasările ocazionale poate fi achiziționat un tichet de rută, valabil pentru un traseu stabilit înainte de începerea călătoriei.

O altă opțiune este aplicația eTarife, pusă la dispoziție gratuit de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin care taxa poate fi achitată direct de pe telefonul mobil.

Firmele de transport care circulă frecvent pot utiliza sistemul SETRo, care utilizează un dispozitiv de bord (OBU). Acesta înregistrează automat distanța parcursă și permite calcularea și achitarea taxei fără intervenția șoferului.

Pentru transportatorii care efectuează curse internaționale, același dispozitiv poate fi folosit și pentru plata taxelor de drum din mai multe state europene prin sistemul european de taxare electronică (EETS).

Neplata taxei TollRO constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit legii. Verificările sunt efectuate electronic, pe baza numărului de înmatriculare și a datelor transmise de dispozitivele de bord sau prin celelalte sisteme digitale utilizate pentru plata taxei.

De la 1 octombrie la 31 august

Inițial, TollRO urma să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, după ce aplicarea sistemului fusese amânată pentru finalizarea testelor tehnice.

La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a decis însă devansarea termenului la 31 august 2026, argumentând că măsura este necesară pentru respectarea calendarului reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).