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Atac fără precedent: „PNL a fost ocupat ca o casă veche”. Crin Antonescu: „Bolojan le-a dat cheile”

Crin Antonescu a lansat acuzații dure la adresa liderului liberalilor, Ilie Bolojan, susținând că acesta a predat partidul unei „rețele soroșiste și securiste”.
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Andreea Tobias
21 iun. 2026, 21:23, Politic
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Fostul lider liberal a comparat la Antena 3 situația din partid cu ocuparea unei case de către persoane străine și a afirmat că Bolojan este cel care le-a deschis ușa și le-a oferit acces la conducerea formațiunii.

„Nu știu cum să formulez ca să fie civilizat, dar în același timp și expresiv. Știți că se mai întâmplă cu unele case vechi, încă bune, care sunt ocupate abuziv de grupuri de nomazi. Asta s-a întâmplat cu PNL-ul. Dar atenție! Unul dintre locuitorii legitimi ai casei, unul dintre vechi proprietari, avea cheia și i-a băgat acolo”.

Întrebat dacă astăzi PNL a fost preluat de o anumită tabără politică, Antonescu a oferit o comparație neobișnuită. Acesta a spus că partidul este precum o casă veche, ocupată abuziv de un grup, dar cu acordul unui vechi proprietar.

Fostul lider liberal se referea la Ilie Bolojan. Antonescu a spus că a avut, de la început, o revelație tristă despre direcția în care actualul președinte PNL vrea să ducă partidul.

Referitor la rețeaua menționată, Antonescu a vorbit despre un sistem pe care l-a numit generic „Coldea-Kovesi”. Acesta a precizat că nu cunoaște dacă persoanele respective sunt implicate direct, dar a descris mecanismele și cultura asociate acestui sistem.

Fostul lider liberal a explicat că nu consideră partidul „preluat”, ci transformat chiar de Bolojan. Antonescu a menționat oamenii aduși de actualul președinte în jurul său, în guvern și, recent, în conducerea partidului.

Ce paralelă a făcut Crin Antonescu cu propriul mandat

Referitor la gestul său similar făcut pentru Klaus Iohannis, în trecut, Antonescu a confirmat fără să nege. Acesta a recunoscut că liderii politici recurg, uneori, la sisteme legale pentru a-și asigura susținere internă.

Actuala generație de liberali

Acesta a numit actuala generație de liberali „bolojeniști de prima și a doua generație”. Antonescu a adăugat că aceștia ar trebui să întrunească două criterii: să fie fie „băsiști pe vremuri”, fie „haștagi astăzi”, și să fie mediocri.

Întrebat despre acuratețea acestei caracterizări, Antonescu l-a dat exemplu pe Ciucu drept o excepție. Acesta a precizat că, oricât l-ar critica, Ciucu nu era un om mediocru.

Întrebat dacă există o înțelegere ascunsă la Cotroceni, prin care Bolojan și-ar păstra partidul în schimbul unui guvern PSD, Antonescu a respins ideea. Acesta a spus că nu este treaba lui ce face Bolojan cu propriul partid.

Referitor la șansele Guvernului Veștea, Antonescu s-a declarat sceptic. Acesta a precizat că un eventual eșec nu ar fi al lui Veștea sau al PSD, ci al președintelui Nicușor Dan.

Liderul liberal a descris actuala criză politică drept o perioadă de aproape 50 de zile de instabilitate. Antonescu l-a numit pe Bolojan „marea victimă care nu pleacă din Palatul Victoria”.

Acesta a adăugat că Bolojan continuă să controleze numirile și fondurile publice, în ciuda criticilor.

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