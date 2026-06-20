Dezastru feroviar lângă Londra: 89 de persoane rănite după ciocnirea a două trenuri / Nouă persoane sunt în stare critică

UPDATE: Nouă persoane sunt în stare critică

Nouă persoane sunt în stare critică.

Regele Charles s-a declarat „profund întristat” de incident.

El a afirmat că „gândurile și condoleanțele sale se îndreaptă către familia celui decedat și către toți cei răniți sau afectați de un astfel de incident tragic”, scrie The Independent.

Un total de 33 de persoane au fost transportate la spital, în timp ce 56 au suferit răni ușoare.

UPDATE: Bilanțul victimelor a crescut la 89 de răniți

Bilanțul accidentului feroviar produs vineri seara în apropiere de Bedford a ajuns la 89 de răniți. 33 au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Mecanicul unuia dintre trenuri și-a pierdut viața în urma coliziunii.

Un pasager aflat la bordul trenului East Midlands Railway a declarat pentru BBC că aproximativ 90% dintre persoanele din vagonul său au fost răniți. Potrivit acestuia, mulți pasageri au suferit fracturi și traumatisme la cap.

Între timp, anchetatorii analizează datele înregistrate de sistemele de bord și de infrastructura feroviară pentru a stabili cauza exactă a accidentului. O echipă a Departamentului pentru Investigarea Accidentelor Feroviare a fost trimisă la fața locului pentru strângerea probelor.

Regele Charles III a transmis un mesaj de condoleanțe, declarându-se „profund întristat” de tragedie, iar sindicatele feroviare au confirmat decesul mecanicului implicat în accident.

Ambele trenuri se îndreptau spre sud, către gara St. Pancras din Londra, când s-au ciocnit în afara orașului Bedford, în jurul orei 17:15, conform informațiilor de pe site-urile de urmărire a căilor ferate, relatează AP.

Serviciile de urgență au desfășurat la fața locului o serie de resurse, inclusiv o ambulanță aeriană și o echipă de intervenție în caz de incident periculos din partea Serviciului de Ambulanță East of England.

„Știm că mai multe persoane au fost rănite și, din păcate, o persoană a decedat”, a declarat poliția într-un comunicat. „A fost declarat un incident major, iar ofițerii continuă să intervină la fața locului alături de colegii de la Poliția din Bedfordshire și de la Serviciile locale de Pompieri, Salvare și Ambulanță.”

11 persoane au suferit răni foarte grave, 22 au fost rănite grav

Serviciul de Ambulanță din Estul Angliei a declarat ulterior că 11 persoane au suferit răni foarte grave, 22 au fost rănite grav și 56 au avut răni minore.

Eddie Dempsey, secretarul general al Sindicatului Național al Lucrătorilor Feroviari, Maritimi și din Transporturi, a declarat că victima este un mecanic de locomotivă.