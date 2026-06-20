Prima pagină » Știri externe » Dezastru feroviar lângă Londra: 89 de persoane rănite după ciocnirea a două trenuri / Nouă persoane sunt în stare critică

Dezastru feroviar lângă Londra: 89 de persoane rănite după ciocnirea a două trenuri / Nouă persoane sunt în stare critică

Două trenuri s-au ciocnit vineri la nord de Londra. Accidentul s-a soldat cu moartea unui mecanic și rănirea gravă a zeci de persoane aflate la bord.
Dezastru feroviar lângă Londra: 89 de persoane rănite după ciocnirea a două trenuri / Nouă persoane sunt în stare critică
Foto: X
Laurentiu Marinov
20 iun. 2026, 03:08, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

UPDATE: Nouă persoane sunt în stare critică

Nouă persoane sunt în stare critică.

Regele Charles s-a declarat „profund întristat” de incident.

El a afirmat că „gândurile și condoleanțele sale se îndreaptă către familia celui decedat și către toți cei răniți sau afectați de un astfel de incident tragic”, scrie The Independent.

Un total de 33 de persoane au fost transportate la spital, în timp ce 56 au suferit răni ușoare.

UPDATE: Bilanțul victimelor a crescut la 89 de răniți

Bilanțul accidentului feroviar produs vineri seara în apropiere de Bedford a ajuns la 89 de răniți. 33 au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Mecanicul unuia dintre trenuri și-a pierdut viața în urma coliziunii.

Un pasager aflat la bordul trenului East Midlands Railway a declarat pentru BBC că aproximativ 90% dintre persoanele din vagonul său au fost răniți. Potrivit acestuia, mulți pasageri au suferit fracturi și traumatisme la cap.

Între timp, anchetatorii analizează datele înregistrate de sistemele de bord și de infrastructura feroviară pentru a stabili cauza exactă a accidentului. O echipă a Departamentului pentru Investigarea Accidentelor Feroviare a fost trimisă la fața locului pentru strângerea probelor.

Regele Charles III a transmis un mesaj de condoleanțe, declarându-se „profund întristat” de tragedie, iar sindicatele feroviare au confirmat decesul mecanicului implicat în accident.

Ambele trenuri se îndreptau spre sud, către gara St. Pancras din Londra, când s-au ciocnit în afara orașului Bedford, în jurul orei 17:15, conform informațiilor de pe site-urile de urmărire a căilor ferate, relatează AP.

Serviciile de urgență au desfășurat la fața locului o serie de resurse, inclusiv o ambulanță aeriană și o echipă de intervenție în caz de incident periculos din partea Serviciului de Ambulanță East of England.

„Știm că mai multe persoane au fost rănite și, din păcate, o persoană a decedat”, a declarat poliția într-un comunicat. „A fost declarat un incident major, iar ofițerii continuă să intervină la fața locului alături de colegii de la Poliția din Bedfordshire și de la Serviciile locale de Pompieri, Salvare și Ambulanță.”

11 persoane au suferit răni foarte grave, 22 au fost rănite grav

Serviciul de Ambulanță din Estul Angliei a declarat ulterior că 11 persoane au suferit răni foarte grave, 22 au fost rănite grav și 56 au avut răni minore.

Eddie Dempsey, secretarul general al Sindicatului Național al Lucrătorilor Feroviari, Maritimi și din Transporturi, a declarat că victima este un mecanic de locomotivă.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Fostul șef de la frontiere al lui Trump, Gregory Bovino, îl laudă pe Vlad Țepeș și îl numește „primul paznic al granițelor“. „Îmi amintește că, de-a lungul istoriei, culturile au fost afectate de imigranții ilegali“
Gandul
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Promisiunile lui Adrian Veștea pentru a-i convinge pe liberali ca să-i voteze guvernul: „Vor fi mai mulți ca la Bolojan”
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da