Cele mai puternice pașapoarte din Europa. Puterea pașaportului american a scăzut la un nivel minim istoric

Puterea pașaportului american a scăzut la un nivel minim istoric, în timp ce Europa își păstrează poziția dominantă datorită accesului fără viză.

Peste 25 de țări europene rămân în top 10 al Henley Passport Index, fiind depășite doar de trei țări asiatice.

Cu toate acestea, pentru prima dată în 20 de ani, SUA nu mai figurează în top 10, iar Marea Britanie a scăzut la cel mai mic nivel din toate timpurile, potrivit Euronews.

Țara cu cel mai puternic pașaport din lume

Folosind datele Asociației Internaționale de Transport Aerian (AITA), Henley Passport Index clasifică pașapoartele din lume în funcție de numărul de destinații în care deținătorii lor pot intra fără viză prealabilă.

Singapore a ieșit victorioasă, cu acces fără viză la un număr impresionant de 193 de destinații, urmată la scurt timp de Coreea de Sud (190) și Japonia (189).

Țările UE au continuat să domine clasamentul, în timp ce Marea Britanie a coborât la cea mai joasă poziție din istorie în index, trecând de pe locul 6 pe locul 8.

Singapore Coreea de Sud Japonia Germania, Italia, Luxemburg, Spania și Elveția Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda și Țările de Jos Grecia, Ungaria, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia și Suedia Australia, Cehia, Malta și Polonia Croația, Estonia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite și Regatul Unit Canada Letonia și Liechtenstein

Deținătorii de pașapoarte americane pot accesa în prezent 180 de destinații fără viză. Drept urmare, țara a coborât pe locul 12 în clasament, la egalitate cu Malaezia.

Lovitura vine după ce președintele Donald Trump a impus o suspendare generalizată a vizelor pentru călătorii din 12 țări, a impus restricții severe pentru alte șapte și a amenințat zeci de țări cu interdicții.

Statele Unite ale Americii permit doar altor 46 de naționalități să intre fără viză, ceea ce plasează națiunea pe locul 77 în Henley Openness Index, care clasifică 199 de țări și teritorii din întreaga lume în funcție de numărul de naționalități cărora le permite intrarea fără viză prealabilă.

O „schimbare fundamentală în mobilitatea globală”

Dr. Christian H. Kaelin, președinte al Henley & Partners și creator al Henley Passport Index, susține că, deși aceste schimbări pot părea minore, ele au „consecințe enorme”.

„Scăderea puterii pașaportului american în ultimul deceniu este mai mult decât o reorganizare a clasamentului – ea semnalează o schimbare fundamentală în mobilitatea globală și în dinamica puterii soft”, spune el.

Dr. Kaelin adaugă că națiunile care „îmbrățișează deschiderea și cooperarea” urcă în clasament, în timp ce cele care se bazează pe „privilegiile din trecut” rămân în urmă.

Puterea pașaportului chinez a crescut

China a înregistrat cea mai mare creștere a puterii pașaportului, urcând de pe locul 94 în 2015 pe locul 64 în 2025, pe măsură ce accesul fără viză a crescut pentru a include 37 de destinații suplimentare în decursul deceniului.

Numai în ultimul an, China a acordat acces fără viză pentru încă 30 de țări. Acest lucru înseamnă că acum se află pe locul 65 în Henley Openness Index.

„Revenirea lui Trump la putere a adus noi conflicte comerciale care slăbesc mobilitatea Americii, în timp ce deschiderea strategică a Chinei îi sporește influența globală”, spune dr. Tim Klatte, partener la Grant Thornton China.

„Aceste căi divergente vor remodela dinamica economică și turistică la nivel mondial.”

„Noul vis american”

Henley & Partners sugerează că declinul puterii pașaportului american alimentează o „creștere fără precedent” a cererii de opțiuni alternative de rezidență și cetățenie.

Datele arată că americanii au devenit acum cel mai mare grup de solicitanți pentru programele de migrație prin investiții în 2025. La sfârșitul celui de-al treilea trimestru, cererile din partea cetățenilor americani erau deja cu 67% mai mari decât totalul pentru 2024.

Profesorul Peter J Spiro de la Facultatea de Drept a Universității Temple afirmă că, în următorii ani, tot mai mulți americani vor încerca să obțină cetățenia suplimentară prin orice mijloace posibile.

„Cetățenia multiplă se normalizează în societatea americană. Deși poate fi oarecum exagerat, după cum a afirmat recent un utilizator al rețelelor sociale, „dublă cetățenie este noul vis american”, adaugă el.