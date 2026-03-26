Trump își va pune semnătura pe noile bancnote americane. Chipul președintelui va fi gravat pe o monedă din aur

Această mișcare cu semnătura lui Trump constituie o premieră pentru un președinte în exercițiu, deoarece, în mod tradițional, bancnotele americane poartă semnăturile secretarului Trezoreriei și ale trezorierului, nu ale președintelui, potrivit AP.

Informația a fost relatată pentru prima dată de Vanity Fair.

Este cel mai recent exemplu în care Trump își pune numele și imaginea pe instituții culturale americane, după ce a redenumit Institutul pentru Pace din SUA, clădirea de arte performative a Centrului Kennedy și o nouă clasă de nave de luptă, printre alte omagii.

Monedă comemorativă din aur cu imaginea lui Trump

Planurile vin în tandem cu un efort continuu de a plasa chipul lui Trump pe o monedă.

La începutul acestei luni, o comisie federală pentru arte a aprobat designul final pentru o monedă comemorativă din aur de 24 de carate cu imaginea lui Trump, menită să celebreze cea de-a 250-a aniversare a Americii, pe 4 iulie. La sfârșitul anului trecut Monetăria SUA a dezvăluit modelele monedelor care comemorează cea de-a 250-a aniversare a independenței americane. Acestea înfățișau documentele fondatoare și Războiul de Independență, dar până la acel moment nu și pe președintele Donald Trump, în ciuda eforturilor unor aliați de a-i plasa chipul pe o monedă.

Secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat într-un comunicat că „nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale marii noastre țări” decât prin bancnote de dolari americani care poartă semnătura lui Trump.

Trezorierul SUA, Brandon Beach, a declarat într-un comunicat că imprimarea semnăturii lui Trump pe moneda americană „nu este doar potrivită, ci și binemeritată”.

Biroul de Gravură și Imprimare din SUA este responsabil pentru producerea tuturor bancnotelor, în timp ce Monetăria SUA produce toate monedele.