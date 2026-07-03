Prima pagină » Social » Accident feroviar grav în județul Ialomița. Două femei au murit iar doi copii au fost transportați de urgență cu elicopterele SMURD

Accident feroviar grav în județul Ialomița. Două femei au murit iar doi copii au fost transportați de urgență cu elicopterele SMURD

Un grav accident feroviar s-a produs astăzi, în jurul orei 11:00, în localitatea Murgeanca, județul Ialomița, unde un tren de călători a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau patru persoane.
Accident feroviar grav în județul Ialomița. Două femei au murit iar doi copii au fost transportați de urgență cu elicopterele SMURD
Galerie Foto 1
Sursa foto: ISU Ialomița
Andrei Rachieru
03 iul. 2026, 13:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, două echipaje ale Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița, precum și două elicoptere SMURD, unul de la Constanța și unul de la București.

La sosirea echipajelor de intervenție, două persoane adulte și un copil de 6 ani erau încarcerate în autoturism, iar un alt minor, în vârstă de 10 ani, fusese proiectat în afara acestuia în urma impactului.

După operațiunile de descarcerare și evaluarea medicală, cele două persoane adulte, ambele de sex feminin, în vârstă de 27, respectiv 50 de ani, au fost declarate decedate, neprezentând funcții vitale.

Minorul de 10 ani, găsit în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale, a fost preluat ulterior de un elicopter SMURD și transportat de urgență la o unitate spitalicească din municipiul Constanța.

De asemenea, copilul de 6 ani, extras dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, a fost inițial inconștient, cu funcții vitale, însă ulterior a intrat în stop cardio-respirator.

Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, iar minorul a răspuns acestora, fiind scos din stop și preluat de elicopterul SMURD București pentru transport aerian către spital.

Potrivit autorităților, niciunul dintre călătorii aflați în tren nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da