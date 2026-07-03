Accident feroviar grav în județul Ialomița. Două femei au murit iar doi copii au fost transportați de urgență cu elicopterele SMURD

La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, două echipaje ale Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița, precum și două elicoptere SMURD, unul de la Constanța și unul de la București.

La sosirea echipajelor de intervenție, două persoane adulte și un copil de 6 ani erau încarcerate în autoturism, iar un alt minor, în vârstă de 10 ani, fusese proiectat în afara acestuia în urma impactului.

După operațiunile de descarcerare și evaluarea medicală, cele două persoane adulte, ambele de sex feminin, în vârstă de 27, respectiv 50 de ani, au fost declarate decedate, neprezentând funcții vitale.

Minorul de 10 ani, găsit în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale, a fost preluat ulterior de un elicopter SMURD și transportat de urgență la o unitate spitalicească din municipiul Constanța.

De asemenea, copilul de 6 ani, extras dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, a fost inițial inconștient, cu funcții vitale, însă ulterior a intrat în stop cardio-respirator.

Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, iar minorul a răspuns acestora, fiind scos din stop și preluat de elicopterul SMURD București pentru transport aerian către spital.

Potrivit autorităților, niciunul dintre călătorii aflați în tren nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.