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CFR Călători introduce bilete electronice pentru călătoriile cu trenul între România și Germania

CFR Călători a anunțat joi că pasagerii pot cumpăra online, începând din această lună, bilete electronice pentru călătoriile cu trenul între România și Germania.
CFR Călători introduce bilete electronice pentru călătoriile cu trenul între România și Germania
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
18 iun. 2026, 10:32, Social
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CFR Călători extinde vânzarea biletelor electronice în traficul internațional. Începând din această lună, pasagerii pot cumpăra online bilete pentru călătoriile cu trenul între România și Germania, a anunțat joi compania.

Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul CFR Călători, din secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis pe e-mail, în format PDF, și poate fi folosit direct de pe telefon, tabletă sau laptop, fără să mai fie nevoie de tipărire sau de ridicare din gară.

Până acum, biletul electronic era disponibil pentru călătoriile internaționale dintre România și Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit CFR Călători, după cumpărarea online și generarea biletului din contul de utilizator, pasagerii se pot prezenta direct la tren, fără alte formalități în stația de plecare.

Biletele electronice sunt nominale. La control, călătorii trebuie să prezinte biletul electronic, afișat pe un dispozitiv electronic sau tipărit, precum și documentul de identitate în original, respectiv cartea de identitate sau pașaportul.

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