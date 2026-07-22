Alexandre Eram, dincolo de imaginea de „soț al Andreei Esca”. Povestea proiectului în care a investit aproape 20 de ani

Alexandre Eram preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, deși este căsătorit de peste două decenii cu una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România.

Omul de afaceri recunoaște că este identificat în primul rând prin relația cu Andreea Esca.

„Lumea mă știe de soțul Andreei Esca”, spune acesta într-un material realizat în cadrul campaniei „Oameni și Locuri de Poveste”, derulată de Consiliul Județean Sibiu și distribuit de Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Totul a început în urmă cu aproape 20 de ani, când a ajuns pentru prima dată în zonă alături de Andreea Esca și de tatăl acesteia.

„Eram cu Andreea și tatăl ei… La un moment dat mi-am zis: Unde mergem, la capătul lumii?”, și-a amintit Alexandre Eram.

Acel drum spre Porumbacu de Sus avea să se transforme într-un proiect de suflet, iar satul sibian a devenit refugiul familiei, departe de agitația Bucureștiului.

Casa pe care a refuzat să o lase să ajungă lemn de foc

Vizita avea să-i schimbe viața. După ce și-au cumpărat o casă în Porumbacu de Sus, Alexandre Eram a asistat la o scenă pe care spune că nu a putut să o accepte. Un vecin dărâma cu securea o casă veche din lemn pentru a o folosi drept combustibil. „Dar nu poți face asta!”, i-a spus proprietarului, oferindu-se să cumpere construcția.

„Pur și simplu nu puteam concepe ca o casă veche, cu valoare arhitecturală, să ajungă pe foc”, povestește omul de afaceri.

Gestul său a devenit rapid cunoscut în sat. „Dintr-o dată, toată lumea dorea să ne vândă case din lemn. Am cumpărat cinci”, a povestit Eram.

Un colț de Transilvanie salvat de la uitare

Fiecare dintre cele cinci case restaurate au primit nume inspirate din tradiția și simbolistica locală – Soare, Berbec, Floarea Vieții, Prieteniei și Moară, fiind amenajate astfel încât să păstreze farmecul arhitecturii tradiționale din Porumbacu de Sus.

Astăzi, toate fac parte din proiectul Oberwood, unde turiștii pot experimenta viața într-o gospodărie transilvăneană veche de aproape 200 de ani.

Ce caută turiștii care îi trec pragul

Potrivit lui Alexandre Eram, cei mai mulți vizitatori sunt străini, atrași de simplitatea vieții de la sat.

„De obicei, sunt străini care vor să simtă ceva ce nu au mai trăit înainte. Caută simplitatea și o găsesc într-o casă veche de 200 de ani”, explică acesta.

Nici românii nu sunt mai puțin impresionați. „Mulți mi-au spus că și-au reîntâlnit copilăria, că au redescoperit mirosul și gusturile din vremea vacanțelor la bunici. Până la urmă, acest tip de turism este despre emoție”, a menționat omul de afaceri.

Lecția pe care au vrut să i-o dea unui vecin

Alexandre Eram a povestit și un episod amuzant. După ce și-au zugrăvit casa în albastrul tradițional al satului, el și Andreea Esca au fost tentați să îi revopsească locuința unui vecin care alesese o culoare roz.

„Noaptea, cu Andreea, am luat două găleți de var cu vinețeală și bidinele și am mers hotărâți să-i zugrăvim casa vecinului. Ne-am răzgândit în ultima clipă. Până la urmă, oamenii trebuie să-și dea singuri seama de cât de importantă este conservarea autenticității unui sat”, spune Alexandre Eram.

„Îmi este bine în rândul doi”

Deși este asociat de public cu Andreea Esca, Alexandre Eram spune că nu și-a dorit niciodată să fie în centrul atenției.

„Știam de la început că nu va fi chiar ușor, însă mie îmi este bine în rândul doi. Așa, cel din rândul întâi va ști că are pe cineva în spatele său, care să-l sprijine la nevoie”, mărturisește omul de afaceri.

În prezent, Porumbacu de Sus a devenit locul în care Alexandre Eram își petrece mare parte din timp, continuând proiectul prin care încearcă să salveze și să promoveze patrimoniul tradițional al satului sibian.