PAOK anunță oficial încetarea colaborării cu Răzvan Lucescu

Reprezentanții echipei susțin că Răzvan Lucescu și-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului.

„Prin devotament, pasiune și muncă neîncetată, a contribuit decisiv la atingerea unor obiective majore și la formarea unei echipe care a oferit momente unice suporterilor noștri. Parcursul nostru comun a fost marcat de titluri, victorii importante, emoții intense și momente care vor rămâne de neuitat în memoria familiei PAOK”.

Reprezentanții clubului îi mulțumesc lui Răzvan Lucescu pentru tot ceea ce a oferit clubului și îi urează sănătate, fericire și mult succes în continuare.

„Răzvan va rămâne întotdeauna o parte importantă din istoria PAOK”, adaugă ei.