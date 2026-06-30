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AC Milan anunță oficial transferul atacantului portughez Gonçalo Ramos de la PSG. Contract până în 2031

Atacantul portughez Gonçalo Ramos s-a transferat de la Paris Saint-Germain la AC Milan, cu care a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2031, au anunțat marți cele două cluburi.
AC Milan anunță oficial transferul atacantului portughez Gonçalo Ramos de la PSG. Contract până în 2031
sursă foto: Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
30 iun. 2026, 17:29, Sport
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În vârstă de 25 de ani, Ramos părăsește PSG după trei sezoane în care a disputat 131 de meciuri, a înscris 45 de goluri și a oferit 10 pase decisive.

În această perioadă, internaționalul portughez a cucerit 12 trofee: trei titluri de campion al Franței, două Cupe ale Franței, trei Supercupe ale Franței (Trophée des Champions), două trofee ale Ligii Campionilor, o Supercupă a Europei și o Cupă Intercontinentală FIFA.

Format la academiile Olhanense și Benfica, Gonçalo Ramos a debutat la prima echipă a clubului din Lisabona în 2019 și a adunat peste 100 de apariții și 41 de goluri în toate competițiile, contribuind la câștigarea titlului de campioană a Portugaliei în sezonul 2022-2023.

Transferat la PSG în august 2023, Ramos a marcat o dublă chiar în primele sale săptămâni la club, în victoria cu Olympique Marseille din campionatul Franței. În cele trei sezoane petrecute pe Parc des Princes, a avut contribuții importante în competițiile interne și europene, înscriind goluri decisive atât în Liga Campionilor, cât și în Supercupa Europei, Trofeul Campionilor și Cupa Franței.

La echipa națională a Portugaliei, pentru care a debutat în noiembrie 2022, atacantul are 26 de selecții și 10 goluri. El a participat la două ediții ale Cupei Mondiale și a făcut parte din lotul care a câștigat Liga Națiunilor UEFA în sezonul 2024-2025.

„AC Milan îi urează bun venit lui Gonçalo Ramos și îi dorește mult succes în tricoul rossonero”, se arată în comunicatul clubului italian.

„Paris Saint-Germain îi mulțumește lui Gonçalo Ramos pentru profesionalismul, angajamentul și contribuția sa la succesele recente ale clubului și îi urează mult succes în continuarea carierei”, se arată și în comunicatul campioanei Franței.

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