Singurul antrenor care a participat la șase ediții ale Cupei Mondiale a ajuns la terapie intensivă

Fostul antrenor al echipei naționale a Braziliei, Carlos Alberto Parreira, care a condus țara sa la al patrulea titlu mondial în 1994, se află la terapie intensivă, conectat la un ventilator, a anunțat joi spitalul unde este tratat, potrivit Le Figaro.

Parreira, în vârstă de 83 de ani, care rămâne singurul antrenor care a participat la șase turnee mondiale cu țări diferite, se luptă cu limfomul Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic, din 2023.

Carlos Alberto Parreira „a fost internat la terapie intensivă din cauza unei infecții pulmonare”, a anunțat miercuri spitalul din Rio de Janeiro, unde a fost internat. Spitalul a precizat că acesta era conectat la un ventilator, dar că starea sa era „stabilă”. Înainte de a deveni antrenorul echipei naționale, Carlos Alberto Parreira a fost preparatorul fizic al flamboyantei Seleção, campioană mondială în 1970 cu Pelé. A atins apogeul în 1994, conducând Brazilia spre victoria în Statele Unite cu duetul ofensiv Romario-Bebeto.

Brazilianul deține recordul participărilor la Cupa Mondială ca antrenor: pe lângă cele două mandate la conducerea Seleção, în 1994 și 2006, a antrenat și Kuweitul în 1982, Emiratele Arabe Unite în 1990, Arabia Saudită în 1998 și Africa de Sud în 2010.