Rămași fără vize pentru Cupa Mondială, fanii Argentinei primesc televizoare gratuite

Inițiativa aparține grupului argentinian Newsan, proprietarul brandului de electronice Noblex, potrivit The Independent. Campania se adresează persoanelor cărora le-a fost respinsă cererea de viză americană în prima jumătate a acestui an.

Televizoare oferite în schimbul dovezii refuzului

Compania a anunțat că va distribui televizoare gratuite primelor 100 de persoane care pot demonstra că au primit un răspuns negativ la solicitarea de viză pentru SUA.

Oferta a atras rapid interesul fanilor. La sediul companiei din Buenos Aires s-au format cozi după lansarea campaniei pe rețelele sociale.

Mesajul promoțional a fost unul direct: persoanele care prezintă dovada refuzului de viză pot pleca acasă cu un televizor nou.

Fanii sperau să îl vadă pe Messi la ultimul său Mondial

Printre cei care au beneficiat de campanie se numără și Tomas Vageller, un jucător profesionist de sporturi electronice în vârstă de 24 de ani.

Acesta a explicat că și-a dorit să călătorească în Statele Unite pentru a urmări naționala Argentinei și, mai ales, pe căpitanul echipei, Lionel Messi.

Mulți suporteri consideră că turneul din 2026 ar putea reprezenta ultima apariție a starului argentinian la o Cupă Mondială.

Vageller a declarat că este dezamăgit că nu va putea fi prezent în tribune, însă apreciază gestul companiei care a decis să îi recompenseze pe cei aflați în aceeași situație.

Entuziasm mai redus decât la Mondialul din Qatar

Presa locală remarcă faptul că atmosfera din Argentina este mai puțin efervescentă decât înaintea ediției din 2022.

La acel moment, mulți suporteri considerau că era ultima șansă pentru Messi de a cuceri trofeul mondial.

Argentina a câștigat atunci competiția organizată în Qatar, după o finală spectaculoasă împotriva Franței. Sud-americanii s-au impus la loviturile de departajare, după un meci încheiat la egalitate, 3-3.

La ediția din acest an, Argentina va evolua în Grupa J, alături de Algeria, Austria și Iordania.

Problemele cu vizele afectează și alte delegații

Dificultățile privind obținerea documentelor de intrare în Statele Unite nu îi vizează doar pe suporteri.

Potrivit mai multor relatări din presa internațională, jucători, oficiali și reprezentanți ai unor federații au întâmpinat probleme similare înaintea turneului.

Printre cei afectați se numără membri ai delegațiilor din Iran, Haiti și Irak.

În unele cazuri, cererile de intrare au fost respinse, iar alte delegații au fost nevoite să își modifice planurile logistice înainte de startul competiției.