„Omul care curăță Roma”. Un influencer șterge gratuit graffiti-urile de pe clădirile istorice

Angajat al unei companii private specializate în curățarea și restaurarea monumentelor, tânărul de 28 de ani dedică o parte din timpul liber pentru a reda aspectul zidurilor și clădirilor istorice afectate de vandalism. Cunoscut pe rețelele sociale drept „Mr Tuvs” sau „omul care curăță Roma”, Valerio Tuveri publică de mai multe luni imagini din timpul intervențiilor sale.

Curăță pentru a doua oară același zid istoric

Potrivit Le Figaro, una dintre cele mai recente acțiuni a avut loc la zidul grădinii istorice Villa Sciarra, dintre cartierele Monteverde și Trastevere. Acolo, Tuveri a îndepărtat pentru a doua oară în doar două săptămâni un graffiti cu mesajul „ACAB” („All Cops Are Bastards” – „Toți polițiștii sunt niște ticăloși”), apărut după moartea unui cetățean marocan în timpul unei arestări la Bologna.

Cazul este investigat de autoritățile judiciare italiene și a stârnit proteste după apariția unor imagini filmate de martori.

Echipat cu un combinezon de protecție, mască și cască antifonică, tânărul folosește un jet de nisip sub presiune pentru a îndepărta cu grijă vopseaua fără a deteriora suprafețele istorice.

Peste 150.000 de urmăritori pe rețelele sociale

Tânărul influencer a început să publice videoclipuri în vara anului 2024, când curăța zidurile de pe malurile fluviului Tibru în pregătirea Jubileului Bisericii Catolice. El spune că a reușit să curețe aproximativ opt kilometri de ziduri.

În prezent, videoclipurile sale sunt urmărite de peste 150.000 de persoane pe rețelele sociale. Potrivit acestuia, inițiativa sa a inspirat și locuitori din Brescia, un oraș din regiunea Lombardia, în nordul Italiei.

„Cea mai mare satisfacție este că mesajul se răspândește. Oamenii au început să privească graffiti-urile ca pe o problemă. Când descoperă frumusețea ascunsă în spatele unui zid acoperit de vopsea, încep să vadă lucrurile diferit”, spune tânărul.

El consideră că Roma nu are nevoie de astfel de intervenții artistice. „În teorie, graffiti-ul ar trebui să aducă artă acolo unde nu există. Dar Roma este deja artă, așa că nu are niciun sens”, afirmă acesta.

Roma caută soluții împotriva vandalismului

Locuitorii spun că turiștii îi întreabă frecvent de ce atât de multe clădiri și ziduri din Roma sunt acoperite de graffiti. Unii consideră că aceste inscripții nu au nicio valoare artistică și că mesajele politice invocate de autori sunt doar un pretext.

Inițiatorul campaniei de curățare afirmă că fenomenul s-a amplificat în ultimii ani și cere amenzi mai mari, sancțiuni mai dure și extinderea sistemelor de supraveghere video. Potrivit poliției municipale, peste 50 de persoane au fost denunțate în Roma între începutul anului și începutul lunii iulie pentru distrugerea și vandalizarea clădirilor.

Voluntarii nu pot înlocui instituțiile

Autoritățile locale apreciază implicarea voluntarului, însă subliniază că astfel de inițiative nu pot înlocui responsabilitatea instituțiilor.

Stefano Marin, adjunctul primarului responsabil cu politicile de mediu și relația cu cetățenii, a declarat că participarea civică este valoroasă, dar administrația trebuie să continue investițiile în întreținerea orașului și în combaterea vandalismului. Oficialul propune, totodată, introducerea unui credit fiscal pentru cetățenii, asociațiile și firmele care contribuie la restaurarea spațiului urban.