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UE îl scoate pe Patriarhul Kirill de pe lista sancțiunilor. Nici fondatorul Lukoil nu va fi sancționat

Uniunea Europeană a eliminat numele Patriarhului Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse și al fondatorului companiei petroliere Lukoil, Vagit Alekperov, din proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
UE îl scoate pe Patriarhul Kirill de pe lista sancțiunilor. Nici fondatorul Lukoil nu va fi sancționat
sursa foto: Kremlin.ru
Maria Miron
13 iul. 2026, 09:28, Știri externe
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Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill și fondatorul companiei petroliere Lukoil, Vagit Alekperov, nu mai figurează în proiectul noului pachet de sancțiuni, au declarat diplomați din mai multe state membre pentru European Pravda.

Potrivit acestora, Bulgaria a insistat ca liderul Bisericii Ortodoxe Ruse să nu fie inclus pe lista persoanelor sancționate, iar ulterior și Italia a susținut această poziție.

Kirill, pe numele său Vladimir Mihailovici Gundiaev, este considerat un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. De-a lungul timpului, el a descris conducerea lui Vladimir Putin drept un „miracol divin”, și a susținut în repetate rânduri, public, invazia Rusiei în Ucraina.

De la începutul războiului, mai multe state membre au cerut sancționarea sa, însă toate încercările au fost blocate din lipsă de consens în cadrul Uniunii Europene.

Noul pachet de sancțiuni, considerabil atenuat

Sursele citate susțin că negocierile au dus la relaxarea mai multor măsuri prevăzute în proiectul inițial al pachetului de sancțiuni.

Printre modificări se numără restrângerea interdicției de intrare în Uniunea Europeană pentru cetățenii ruși implicați în acțiuni militare, eliminarea propunerii de interzicere a importurilor de cod, pollock (cod de Alaska) și alte specii de pește din Rusia, precum și renunțarea la restricțiile stricte propuse pentru gazul natural lichefiat (GNL) de origine rusă și pentru navele utilizate la transportul acestuia.

În același timp, statele membre au ajuns la un acord de principiu privind reducerea temporară a plafonului de preț pentru petrolul rusesc, de la 47,6 la 44,1 dolari pe baril.

Acordul final întârzie

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene nu au reușit încă să ajungă la un acord asupra tuturor măsurilor, astfel că pachetul de sancțiuni nu este aprobat definitiv.

Printre subiectele rămase în negociere se află solicitarea Austriei de ridicare a sancțiunilor și de deblocare a activelor companiei ruse de investiții Rasperia, asociată oligarhului Oleg Deripaska. Compania este implicată în litigii de miliarde de dolari cu o subsidiară a grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International.

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