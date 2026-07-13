O țară investește tot mai mult în animale de companie, pe măsură ce numărul copiilor scade

În timp ce își plimba pudelul toy într-un parc din apropierea locuinței sale din Ikeda, prefectura Gifu, Shin Ohta a avut o idee.

„Câinele meu se oprește adesea din mers în timpul plimbărilor. De fiecare dată îl luam în brațe, dar greutatea lui, de aproape 5 kilograme, devenise o povară reală. Știam că trebuie să existe o soluție mai bună”, a declarat Ohta pentru Al Jazeera.

Ohta lucrează în vânzări la cel mai vechi producător japonez de port-bebe, companie care a fabricat peste 40 de milioane de astfel de produse de la înființarea sa, în 1934.

Și-a petrecut întreaga carieră dezvoltând produse pentru bebeluși, însă după acea plimbare s-a întrebat dacă aceeași expertiză ar putea fi aplicată și animalelor de companie.

După consultarea unui medic veterinar pentru a verifica dacă designul este potrivit pentru câini, Ohta a contribuit la lansarea primei game de hamuri pentru transportul câinilor pe șold în 2022.

La începutul lui 2026, compania s-a numărat printre zecile de branduri prezente la o conferință, una dintre cele mai importante vitrine ale pieței japoneze de produse pentru animale de companie.

În primul weekend din aprilie, standurile au oferit produse care variau de la uscătoare în care animalele pot intra singure până la cele mai noi gustări organice pentru pisici.

Animalele, transportate în cărucioare

Puțini dintre proprietarii prezenți își țineau animalele în lesă. Majoritatea le transportau în cărucioare special amenajate sau în hamuri asemănătoare celor folosite pentru bebeluși.

Multe animale purtau haine colorate, accesorii pentru blană și chiar scutece.

Potrivit unei companii de analiză , piața japoneză a produselor pentru animale de companie a ajuns la 880 de miliarde de yeni (5,4 miliarde de dolari) în 2025, în creștere de la 689,6 miliarde de yeni (4,2 miliarde de dolari) în 2020.

Pe măsură ce rata natalității continuă să scadă, companiile care și-au construit afacerile în jurul produselor pentru bebeluși (scutece, hamuri și cărucioare) își îndreaptă tot mai mult atenția către animalele de companie.

Scutece pentru câini și pisici

La Interpets, gigantul Unicharm a expus o gamă extinsă de scutece pentru câini și pisici din linia sa „Mannerware”.

Compania din Tokyo este unul dintre cele mai de succes exemple ale acestei transformări.

După ce și-a construit reputația prin produse de igienă feminină și scutece de unică folosință, Unicharm a intrat pe piața scutecelor pentru animale în 2001.

De atunci, produsele pentru animale au devenit unul dintre principalele motoare de creștere ale companiei.

Deși piața produselor de îngrijire pentru oameni este mai mare, segmentul destinat animalelor generează marje de profit superioare.

Conform rezultatelor financiare ale companiei pentru 2025, divizia de produse pentru animale a înregistrat o marjă de profit de 15,4%, comparativ cu 10,7% pentru divizia de îngrijire personală.

„Rata natalității este în declin”

Isshu Uehara, purtător de cuvânt al Unicharm, a declarat că în 2025 produsele pentru animale reprezentau 17% din vânzările totale ale companiei, obiectivul fiind creșterea ponderii la 20% până în 2030.

„Rata natalității din Japonia este în declin”, a declarat Uehara. Ca urmare, observăm extinderea fenomenului de «umanizare a animalelor de companie», adică tratarea lor ca membri ai familiei sau chiar ca propriii copii, nu doar ca animale”.

Potrivit acestuia, clienții sunt dispuși să cumpere produse premium pentru a prelungi viața animalelor și caută experiențe pe care să le împărtășească cu acestea, de la ieșiri la cafenele până la vizite la prieteni.

Fenomenul nu este singular.

În întreaga Japonie, producători de cărucioare și companii de îmbrăcăminte și-au adaptat experiența acumulată în domeniul produselor pentru copii la piața în creștere a animalelor de companie.