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Arctic Sunrise, nava devenită simbol al protejării oceanelor, revine în România. Ce vor putea vedea vizitatorii la bord

Nava Arctic Sunrise, operată de Greenpeace și considerată unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale activismului internațional pentru protecția mediului, va reveni în România în perioada 18–22 august 2026, urmând să fie ancorată în Portul Constanța.
Arctic Sunrise, nava devenită simbol al protejării oceanelor, revine în România. Ce vor putea vedea vizitatorii la bord
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Sursa foto: Greenpeace
Oana Antipa
07 iul. 2026, 11:01, Social
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Vizita marchează revenirea vasului în țara noastră după cea din 2013, când a participat la o campanie privind promovarea pescuitului sustenabil.

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Pe durata escalei, nava va putea fi vizitată în cadrul unor tururi ghidate și va găzdui dezbateri la care sunt invitați cetățeni, reprezentanți ai autorităților, ai societății civile, ai presei, precum și susținători ai organizației.

Dezbateri despre Marea Neagră, energie și securitate

Întâlnirile organizate la bord vor aborda provocările actuale cu care se confruntă Marea Neagră, inclusiv efectele războiului din Ucraina, proiectele de exploatare a gazelor offshore și impactul acestora asupra ecosistemelor marine. Discuțiile vor viza și soluții privind tranziția energetică și dezvoltarea surselor regenerabile.

Directorul de Campanii al Greenpeace România, Vlad Cătună, a declarat că revenirea navei are loc într-un context în care regiunea Mării Negre este supusă unor presiuni fără precedent, susținând că protejarea biodiversității și dezvoltarea unui sistem energetic bazat pe surse regenerabile reprezintă elemente importante pentru consolidarea securității și rezilienței regiunii.

Raport, documentar și inițiativa „Gas Free Cities”

Programul evenimentelor include lansarea raportului „Descentralizat – Greu de atacat”, care analizează vulnerabilitatea infrastructurilor energetice centralizate bazate pe combustibili fosili în contextul unor potențiale atacuri militare.

De asemenea, va avea loc semnarea declarației Gas Free Cities, o inițiativă internațională prin care autoritățile locale sunt încurajate să își asume reducerea treptată a utilizării gazului în orașele pe care le administrează.

Pe agenda vizitei figurează și proiecția documentarului „Gaslit”, lansat în 2026, în care actrița și activista Jane Fonda urmărește impactul extinderii industriei combustibililor fosili asupra unor comunități din sudul Statelor Unite.

Proiect de cercetare în Marea Neagră

Proiectul intitulat „Passive acoustic and visual monitoring of cetaceans in the Black Sea”, urmărește monitorizarea acustică și vizuală a populațiilor de cetacee din vestul Mării Negre, în special a delfinilor, precum și evaluarea impactului zgomotului industrial asupra biodiversității marine. Datele colectate vor contribui la documentarea stării ecosistemelor fragile din regiune.

O navă cu o istorie de peste cinci decenii

Construită în Norvegia în 1975 și modernizată pentru misiuni de protecție a mediului, Arctic Sunrise are aproape 50 de metri lungime și este echipată pentru expediții științifice și acțiuni directe non-violente.

Nava este cunoscută la nivel internațional pentru campania Arctic 30 din 2013, în urma căreia 28 de activiști Greenpeace și doi jurnaliști au fost arestați în Rusia după un protest împotriva exploatărilor petroliere din Arctica. Tot în 2026, vasul a participat la Deep Arctic Expedition, expediție în cadrul căreia cercetători europeni au coborât până la aproximativ 3.000 de metri adâncime pentru a documenta ecosisteme marine puțin cunoscute.

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