Adrian Veștea, discurs înaintea votului de învestitură: „Avem nevoie urgentă de stabilitate”

În discursul susținut în plenul Parlamentului, înaintea votului de învestitură, Veștea a spus că țara traversează o perioadă marcată de provocări economice, tensiuni sociale și un context internațional instabil. El a afirmat că principala problemă este însă „o criză de încredere” între cetățean și stat.

„Misiunea acestui Guvern e clară: să reconstruim această încredere prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate. Pentru că încrederea nu se cere, se câștigă, zi de zi, prin fapte”, a declarat Adrian Veștea.

„Avem nevoie urgentă de stabilitate”

Premierul desemnat a spus că, dacă va primi votul Parlamentului, obiectivul său principal va fi reunirea societății „în jurul unui proiect comun de dezvoltare”. El a susținut că fiecare decizie a Guvernului va trebui să răspundă unei întrebări simple: dacă viața oamenilor devine mai bună sau nu.

Veștea a vorbit despre nevoia de stabilitate economică, continuarea investițiilor publice, susținerea antreprenoriatului românesc, predictibilitate fiscală și consolidarea credibilității României în fața investitorilor.

„Avem nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern cu puteri depline. Reforme care trebuie continuate. Investiții care nu mai suportă întârziere. Fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație”, a spus acesta.

Premierul desemnat a indicat drept prioritate și folosirea fondurilor europene, în special prin Planul Național de Redresare și Reziliență. El a afirmat că banii europeni trebuie să se vadă în școli renovate, spitale modernizate, drumuri și rețele de apă în comunitățile care le așteaptă de ani de zile.

Adrian Veștea a pledat și pentru continuarea investițiilor în infrastructură, educație, sănătate și comunități locale. El a spus că dezvoltarea nu trebuie să se limiteze la marile orașe, ci trebuie construită „comună cu comună, în toată țara”.

În discursul său, Veștea a anunțat și intenția de a începe reforma administrativă, prin dialog cu autoritățile locale, și a afirmat că instituțiile trebuie să lucreze pentru cetățean, nu invers. El a vorbit despre reducerea birocrației, servicii publice mai eficiente, digitalizare reală și respect pentru banul public.

Pe plan extern, premierul desemnat a spus că România trebuie să își apere interesele în negocierile privind viitorul buget european, să continue aderarea la OCDE, să consolideze parteneriatul strategic cu Statele Unite și să continue demersurile pentru includerea în programul Visa Waiver.

Veștea: Viitorul României rămâne în spațiul euroatlantic

În zona de securitate, Veștea a declarat că viitorul României rămâne „ferm ancorat în spațiul euroatlantic” și că Guvernul va continua consolidarea capacităților de apărare, inclusiv prin proiecte importante pentru flancul estic al NATO.

Adrian Veștea a recunoscut că Guvernul propus este rezultatul unui compromis politic, dar a susținut că, într-o democrație matură, compromisul este „dovada responsabilității”.

„Nu vreau să fiu prim-ministrul care promite cel mai mult. Vreau să fiu cel care lasă în urmă cele mai multe lucruri făcute”, a afirmat premierul desemnat.

La finalul discursului, Veștea a cerut parlamentarilor să acorde votul de încredere Guvernului, avertizând că România nu își mai permite să rămână blocată politic.

„Țara noastră este în criză și nu ne mai putem permite niciun moment să o ținem blocată. Iar, dacă ieșim din sala asta fără guvern, orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară”, a spus Adrian Veștea.