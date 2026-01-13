Nicușor Dan despre reluarea programului FLEX: Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează permanent

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți pe pagina sa de X că este foarte importantă reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) pentru anul academic 2026-2027.

Nicușor Dan a afirmat că programul FLEX are un impact major asupra educației românești și tinerilor români, dar și pentru parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

„Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite se consolidează permanent, nu numai prin proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri”, a transmis președintele.

Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, nu numai prin importante proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri. Din această perspectivă, reluarea programului Future… pic.twitter.com/qnOdQ3PacI — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 13, 2026

El a explicat că programul FLEX este „unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit”, care a oferit în trecut oportunități pentru tineri să urmeze cariere de succes în administrația publică și mediul privat.

Prin acest program, 20 de liceeni români vor avea șansa să studieze într-un liceu american și să trăiască alături de o familie americană, experimentând viața autentică din SUA, mai subliniază președintele.

„Interesul excepțional al liceenilor români – 2.883 de candidați pentru 20 de locuri – demonstrează dorința puternică a tinerilor noștri de a se forma prin educație de calitate, deschidere internațională și valori democratice”, a adăugat președintele.

Programul a fost reluat datorită acordului de co-finanțare semnat între Ministerul Educației și Cercetării și American Councils for International Education.

Conform declarațiilor, procedurile de selecție sunt în desfășurare și se vor întinde pe mai multe luni.

„Le urez mult succes tuturor și îi felicit pentru curaj, ambiție și dorința de a-și depăși limitele. Indiferent de rezultat, fiecare aplicație este o dovadă de încredere că educația oferă cele mai bune perspective pentru a-ți construi un viitor.”, adaugă Nicușor Dan.

Președintele a mai afirmat că programe precum FLEX nu sunt doar oportunități pentru liceeni, ci reprezintă și „un instrument esențial de apropiere între societăți și o șansă unică pentru tineri de a se maturiza”.

Nicușor Dan a declarat, de asemenea, că România are mare nevoie de cetățeni bine pregătiți, deschiși și conectați la lume.