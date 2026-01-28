Un ministru îl critică dur pe Bolojan: „Economia nu se repară prin biruri”

Ministrul Transporturilor a scris un mesaj pe Facebook prin care anunță că susține programul PSD de relansare economică. Nu este negociabil, avertizează ministrul social-democrat.

„Exporturile românești nu mai pot fi ignorate. Sunt esențiale pentru creștere economică, locuri de muncă bine plătite și competitivitate. PSD a spus limpede: pachetul de relansare economică nu e negociabil. Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă”, a scris Ciprian Șerban pe rețeaua de socializare.

Ministrul Transporturilor a prezentat solicitările PSD.

„Garanții bancare și contragaranții pentru investiții și capital de lucru necesar în contractele de export. Sprijin pentru participarea firmelor românești la licitații internaționale”, a transmis Șerban.

El l-a criticat pe premier pentru măsurile luate până în prezent.

„După luni de tăcere economică și poveri fiscale puse pe umerii populației și mediului privat, România are nevoie de acțiune, nu de explicații. Firmele nu cer favoruri. Cer predictibilitate, acces la finanțare și un stat care nu le mai sufocă cu taxe din pix. Până acum, s-a mers pe calea cea mai simplă: creșteri de taxe și impozite. Dar economia nu se repară prin biruri. Se reconstruiește prin investiții, încredere și sprijin real pentru cei care muncesc și produc”, a precizat Ciprian Șerban.

Potrivit unor surse, miniștrii social-democrați din Guvernul Bolojan au fost convocați miercuri la o discuție de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Discuția are loc pe fondul creșterii tensiunilor din coaliția de guvernare dintre premierul liberal și reprezentanții PSD.