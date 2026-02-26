Dotări SF pe drumurile dintr-un județ: senzori pentru monitorizarea vremii și a traficului și un utilaj pentru întreținere/deszăpezire/curățenie

Achizițiile vor fi realizate de Consiliul Județean Galați cu ajutorul fondurilor europene. Senzorii care monitorizează vremea și traficul vor fi montați pe drumurile județene DJ 242E și DJ 242D. Șoselele asigură legătura cu Republica Moldova. Senzorii vor transmite în timp real date despre numărul de mașini și starea carosabilului, inclusiv riscul de polei.

„Proiectul include și montarea unor senzori inteligenți pe drumurile județene DJ 242E Băneasa – Roșcani – Oancea și DJ 242D Băneasa – Suceveni – Rogojeni, drumuri care fac legătura cu Republica Moldova. Senzorii vor asigura monitorizarea traficului și a condițiilor meteo rutiere în timp real, oferind date utile pentru intervenții în situații de risc, precum formarea poleiului, contribuind astfel la creșterea siguranței circulației”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

De asemenea, va fi cumpărat un utilaj de ultimă generație care va putea interveni în diferite situații. Este vorba despre intervenții complexe, precum deszăpezirea, împrăștierea materialului antiderapant sau înlăturarea efectelor inundațiilor, dar și despre lucrări curente de întreținere a drumurilor.

Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu, în valoare de 1,52 de milioane de euro, derulat de CJ Galați în parteneriat cu Raionul Hâncești din Republica Moldova.