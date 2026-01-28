Câciu: Dacă pică Guvernul, iar USR, UDMR și PNL nu ne mai vor, avem anticipate

Premierul Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă că nu e dictator, spune la RFI deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe a declarat că România poate ajunge la alegeri anticipate, dacă pică Guvernul actual.

„Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, afirmă Câciu. „Din punctul meu de vedere, chiar dacă vom avea o sincopă în ceea ce privește premierul, această coaliție va continua”.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit marți la RFI despre un eventual Guvern minoritar. Bolojan nu exlcude o asemenea variantă, dar a precizat că nu este o ipoteză de lucru și că el nu-și dorește așa ceva.

Referitor la declarația premierlui, Câciu spune că „sunt afirmații făcute în defensivă, ca să spun așa, sunt, din punctul meu de vedere, aberații politice, raportat la realitatea politică din acest moment în Parlament, nu se poate forma nici un Guvern fără PSD, pentru că PSD are peste 30% în acest moment în Parlament, ca număr de parlamentari”.

Alegeri anticipate

Fostul ministru al Finanțelor a explicat că dacă pică Guvernul Bolojan, există și varianta alegerilor anticipate.

„Dacă s-ar ajunge într-o ipoteză în care toate celelalte trei forțe politice proeuropene, USR, UDMR și PNL, nu ar mai dori să facă Guvern cu PSD, în cazul în care Guvernul acesta ar cădea, avem anticipate. Adică nu vom fi în situația, iar această chestiune chiar e o chestiune puțin de aroganță pe care unii o invocă, un Guvern minoritar (…). O astfel de atitudine înseamnă să sfidezi voința poporului. PSD a câștigat alegerile. Un partid de pe locul trei ne spune că face Guvern minoritar, hai să vedem dacă există această variantă. Din punctul meu de vedere, nu există”.

„Această coaliție va continua”

La remarca realizatorului că ar avea loc alegeri mâine, AUR ar câștiga, Adrian Câciu a spus că „această ipoteză pe care am pus-o pe masă este fix egal ca perspectivă de întâmplare ca și ipoteza pe care a pus-o premierul pe masă. Din punctul meu de vedere și cunoscând politica și de la nivelul Parlamentului și cum se așează apele în fiecare dintre partidele care formează această coaliție, chiar dacă vom avea o sincopă în ceea ce privește premierul, această coaliție va continua”.