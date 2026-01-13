Prima pagină » Politic » Călin Georgescu atac dur la Acordul Mercosur: „Este o instituționalizare a otrăvii alimentare și economice”

Călin Georgescu atac dur la Acordul Mercosur: „Este o instituționalizare a otrăvii alimentare și economice”

Călin Georgescu a comentat la ieșirea de la semnarea controlului judiciar acordul Mercosur. Fostul candidat a atacat în termeni duri acordul și a reluat retorica sa despre "hrană".
Gabriel Negreanu
13 ian. 2026, 11:44, Politic

În declarațiile sale, de la ieșirea de semnarea contolului judiciar în dosarul în care este acuzat de promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, Georgescu a criticat dur politicile economice și comerciale europene, referindu-se explicit la Acordul Mercosur, pe care l-a catalogat drept „o instituționalizare a otrăvii alimentare și economice”.

„Cei care nu-și iubesc țara și poporul dau oamenilor mâncare, nu hrană. Iar ca să fie siguri că îi distrug, vin și cu Acordul Mercosur”, a afirmat el.

Călin Georgescu a reluat și temele promovate anterior în programul său „Hrană, Apă, Energie”, despre care a spus că a fost ironizat la momentul lansării, dar pe care acesta îl consideră esențial pentru supraviețuirea economică și socială a României.

„Aici vorbim de viață și de supraviețuire. Când eu prezentam programul Hrana, Apă, Energie, unii râdeau. Dar știți cum e, însă, când ultima pâine din grâu românesc se va vinde, când ultimul copac din pădure și ultimul pom din grădină se va tăia, când ultimul râu va fi otrăvit și ultimul pește prins, vom înțelege că nu se pot mânca bani. Dar pentru unii va fi prea târziu când vor înțelege acest lucru. Noi suntem unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, fără ură, fără frică, nu ne pierdem demnitatea, nu ne pierdem unii pe alții”, a declarat fostul candidat.

Acordul Mercosur

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, pe 9 ianuarie, prin vot cu majoritate calificată, acordul comercial dintre Uniunea Europeană (UE) și blocul sud-american Mercosur, urmând ca documentul să fie semnat oficial săptămâna viitoare. Negociat timp de aproape 25 de ani și finalizat politic la sfârșitul lui 2024, acordul vizează relațiile comerciale dintre UE și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Executivul european estimează că înțelegerea ar putea crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind o piață de peste 700 de milioane de consumatori. Potrivit Comisiei Europene, exporturile UE către Mercosur ar putea crește cu până la 39%, echivalentul a aproximativ 49 de miliarde de euro anual, cu efecte pozitive asupra a circa 440.000 de locuri de muncă.

UE a fost în mod tradițional principalul partener comercial al Mercosur, iar schimburile comerciale cu mărfuri dintre cele două zone se ridică la peste 100 de miliarde de euro, conform datelor din 2024.

Agricultura europeană nu va fi lăsată neprotejată, acordul incluzând clauze de salvgardare rapide pentru produsele sensibile și sprijin financiar suplimentar pentru fermieri, pentru a gestiona eventualele dezechilibre de piață.

