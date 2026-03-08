Prima pagină » Social » Primăria Municipiului București, veste pentru corporatiști: „Gata, tramvaiul 5 circulă! După doi ani!”

Primăria Municipiului București a anunțat duminică reluarea circulației tramvaiului 5 după doi ani.
Sursa foto: Primăria Municipiului București
Nițu Maria
08 mart. 2026, 11:55

Primăria Municipiului București a anunțat duminică pe Facebook reluarea circulației tramvaiului 5, după o pauză de doi ani. Postarea oficială precizează că acest mijloc de transport are o mare importanță pentru legătura între nordul și estul Capitalei și pentru mobilitatea angajaților care lucrează în zona de birouri.

În mesajul publicat, Primăria a precizat: „Gata, tramvaiul 5 circulă! După doi ani!” și a explicat traseul: „Pe traseul Aeroportul Băneasa – terminalul Pantelimon și asigură legătura între nordul și estul Capitalei, mobilitatea celor care lucrează în zona de birouri.”

Totodată, Administrația Capitalei a menționat că anumite lucrări continuă pentru îmbunătățirea infrastructurii: „În zona Ștefan cel Mare – Sf. Gheorghe lucrăm la modernizarea căii de rulare.” A

Astfel, deși tramvaiul oficial a revenit în circulație, anumite porțiuni vor fi modernizate progresiv pentru a asigura siguranța și confortul călătorilor.

