Kaja Kallas și Marta Kos, vizită de două zile în Turcia, înainte de summitul NATO. Securitatea regională, pe agendă

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, va efectua o vizită oficială de două zile în Turcia, în perioada 29-30 iunie, potrivit Ukrinform.

Din delegația Uniunii Europene vor face parte și comisarul european pentru extindere, Marta Kos, precum și comisarul pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner.

Vizita are loc înaintea summitului NATO, programat la Ankara în perioada 7-8 iulie. Aceasta va fi a doua vizită oficială a Kajei Kallas în Turcia de la preluarea funcției de Înalt Reprezentant al Uniunii Europene.

În cadrul deplasării, oficialii europeni vor avea discuții cu ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

„Părțile sunt așteptate să discute despre starea relațiilor UE-Turcia, provocările geopolitice comune și perspectivele de aprofundare a cooperării”, se arată în raport.

Turcia este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană din 1999. Negocierile de aderare au început în 2005, însă au fost suspendate în 2016 din cauza dezacordurilor politice.

Un alt motiv care a dus la încetarea discuțiilor de aderare a țării în UE sunt criticile formulate de Bruxelles privind respectarea drepturilor omului și a standardelor democratice.

Cu toate acestea, în ciuda criticilor care vin din partea Uniunii Europene și a problemelor din relația cu Bruxellesul, în special în ceea ce privește procesul de aderare, Turcia continuă să susțină că aderarea la UE rămâne unul dintre obiectivele sale.

Summitul NATO va avea loc la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Înaintea reuniunii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că țara sa și statele partenere au nevoie de o cooperare mai strânsă în domeniul securității și apărării.