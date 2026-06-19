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Unde este opozantul belarus Anatol Kotau? Cazul care pune pe jar SUA și UE

Susținători ai opozantului belarus Anatol Kotau, dispărut anul trecut în circumstanțe neclare, au solicitat implicarea Statelor Unite, Poloniei, Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite pentru investigarea cazului, după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi fost reținut de autoritățile ruse.
Unde este opozantul belarus Anatol Kotau? Cazul care pune pe jar SUA și UE
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
19 iun. 2026, 19:38, Știri externe
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Cazul a fost relatat în urma unei investigații jurnalistice publicate de Deutsche Welle.

Kotau, în vârstă de 46 de ani, a dispărut în august anul trecut după ce a călătorit din Polonia în Turcia. La scurt timp după sosirea în Turcia, acesta a încetat să mai răspundă la mesaje, ceea ce a declanșat îngrijorarea familiei sale.

Cazul Anatol Kotau

Conform investigației realizate în colaborare de Belarusian Investigative Center și Organized Crime and Corruption Reporting Project, Kotau s-ar fi îmbarcat pe un iaht în portul Trabzon, alături de doi cetățeni ruși, o femeie din Azerbaidjan și patru membri ai echipajului, scrie Reuters.

Ulterior, iahtul ar fi fost interceptat în Marea Neagră de paza de coastă rusă, iar Kotau ar fi fost scos de pe navă de către forțe ruse. Circumstanțele exacte ale deplasării sale către Turcia și motivul pentru care ar fi urcat pe o navă cu direcție spre zona rusă rămân neclare.

Reacțiile internaționale

Anatol Kotau, fost administrator sportiv, a fost condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare în Belarus, aliat apropiat al Rusiei, fiind acuzat de activități extremiste și complot pentru preluarea puterii. Acesta a respins toate acuzațiile formulate împotriva sa.

În contextul dispariției sale, activiștii din exil au transmis scrisori oficiale către mai multe instituții internaționale. Dmitry Bolkunets, lider al grupului Belarus Democratic Forum, a cerut consilierului american pentru securitate națională intervenția autorităților pentru stabilirea locului unde se află Kotau, susținând că ar fi vorba despre o operațiune specială planificată.

De asemenea, apeluri similare au fost adresate Casei Albe, liderilor din Polonia, șefului politicii externe a UE, Kaja Kallas, și unui grup de lucru al ONU specializat în dispariții forțate.

Anchete și solicitări

Avocatul și soția lui Kotau, Anastasia, au declarat că speră ca aceste demersuri internaționale să conducă la o anchetă amplă din partea autorităților americane și poloneze, având în vedere că acesta deținea statut de refugiat în Polonia.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au confirmat implicarea în caz, iar o solicitare de comentarii transmisă ambasadei Rusiei la Londra a rămas fără răspuns.

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