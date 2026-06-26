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Vladimir Putin se va întâlni cu Aleksandr Lukașenko pe fondul tensiunilor crescânde dintre Ucraina și Belarus

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se va întâlni vineri cu omologul său de la Minsk, Aleksandr Lukașenko. Pe agenda discuțiilor se va afla Războiul din Ucraina, întrucât liderii de la Kiev acuză Rusia că ar vrea să implice Belarus în Război.
Vladimir Putin se va întâlni cu Aleksandr Lukașenko pe fondul tensiunilor crescânde dintre Ucraina și Belarus
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 iun. 2026, 17:39, Știri externe
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Atât Moscova, cât și Minskul au confirmat că cei doi președinți se vor întâlni vineri pentru a discuta situația Războiului din Ucraina, relatează Reuters

Întâlnirea are loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Belarus și Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, încă din luna mai, că Moscova urmărește să atragă Belarusul în conflict, avertizând că Minskul ar putea lansa atacuri și asupra unor state NATO. 

Tensiunile dintre Ucraina și Belarus

Rusia și Belarus resping aceste acuzații, susținând că tensiunile sunt alimentate de Kiev și de partenerii occidentali. 

Săptămâna trecută, Zelenski a amenințat Belarusul, cu operațiuni militare dacă nu va dezafecta infrastructura militară din zona de graniță, utilizată de forțele ruse în operațiunile ofensive împotriva Ucrainei.

Moscova și Minskul au catalogat această amenințarea drept un atentat la suveranitatea Belarusului. 

Miercuri, liderul de la Kiev a transmis că Belarusul s-a conformat și că logistica militară din apropierea frontierei a fost dezactivată. 

Lukașenko a afirmat joi că s-a întâlnit cu reprezentanți ai lui Zelenski, cărora le-a transmis să nu încerce să atragă Belarusul în conflict și a profitat de ocazie pentru a-și reitera sprijinul față de regimul de la Kremlin. 

Nici noi nu vrem să luptăm cu ucrainenii. Poziția noastră este una de pace. Dar în orice situație, vom fi alături de Rusia”, spunea președintele belarus. 

Deși, Belarus nu a participat cu personal activ în Războiul din Ucraina, Lukașenko a permis utilizarea teritoriului național pentru lansarea invaziei ruse din februarie 2022. Ulterior, acesta a acceptat și desfășurarea de arme nucleare tactice rusești pe teritoriul Belarusului. 

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