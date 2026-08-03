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Atentat cu bombă într-un restaurant italian din Moscova. Ambasada Rusiei la Roma susține că Ucraina este în spatele atacului

Luni, Ambasada Rusiei la Roma a acuzat Ucraina de un atentat mortal cu bombă comis în weekend la un restaurant din Moscova, calificându-l drept o încercare de a intimida comunitatea italiană din Rusia.
Atentat cu bombă într-un restaurant italian din Moscova. Ambasada Rusiei la Roma susține că Ucraina este în spatele atacului
Sursă foto: X
Daiana Rob
03 aug. 2026, 17:05, Social
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Ambasada Rusiei în Italia a declarat că „teroriștii din Kiev” doreau să „sperie italienii care lucrează în Rusia și să le arate că și ei se află în vizor și ar putea deveni următoarele victime ale ticăloșilor”, potrivit comunicatului citat de Associated Press. 

Atacul petrecut, sâmbătă seara, asupra restaurantului Balzi Rossi s-ar fi soldat cu cinci morți și 19 răniți, potrivit comunicatului publicat de ambasadă.

Reprezentanții ambasadei au mai precizat că bucătarul-șef italian și personalul său au scăpat nevătămați datorită „vigilenței și devotamentului altruist față de datoria sa profesională” al unui agent de pază rus.

Autoritățile ucrainene nu au făcut niciun comentariu imediat.

Comitetul Național Antiterorism, care coordonează diverse agenții de securitate, a raportat inițial un număr mai mic de victime într-o declarație emisă la scurt timp după atac.

Acesta a precizat că bomba a ucis trei persoane, printre care o femeie care a introdus dispozitivul exploziv în restaurant, un agent de pază care a oprit-o și un client din interior.

Bomba ar fi explodat lângă intrarea în restaurant

De asemenea, a menționat că alte 21 de persoane au fost rănite când bomba a explodat lângă intrarea în restaurant.

Comitetul nu a precizat cine a fost ținta și nici nu a numit autorul intelectual al atacului.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a descris, duminică, atentatul cu bombă drept un „act terorist brutal”, dar nu a precizat cine este responsabil pentru explozia de la restaurantul de lux.

Restaurantul italian este situat la parterul unui bloc de locuințe înalt, unul dintre cei șapte zgârie-nori din oraș, care datează încă din epoca lui Stalin.

Ministerul rus de Externe nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la declarația ambasadei și nici nu a oferit explicații privind numărul mai mare de victime.

Mai multe surse media ruse au afirmat că atentatul cu bombă l-a avut ca țintă pe un general rus care își sărbătorea un eveniment privat la restaurant. Unii au susținut că generalul în cauză era generalul-colonel Alexander Chaiko, care a fost numit recent șef al forțelor aerospațiale ruse. Acesta, alături de alți ofițeri militari de rang înalt s-ar fi aflat la o nuntă, potrivit rapoartelor care nu au putut fi verificate independent.

 

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