Conținutul de tip TikTok transformă descoperirea unor jocuri de casino (P)

Un exemplu în acest sens este cazinoul online Swiper. Operatorul licențiat de ONJN are o secțiune dedicată Shorts, în care prezintă momente speciale din jocurile de pe platformă. Astfel, utilizatorii pot să descopere titluri noi, dar și momente interesante din jocurile disponibile. Un avantaj este că au posibilitatea să descopere și funcții speciale într-un cadru adaptat dispozitivelor mobile.

Schimbarea comportamentului utilizatorilor din ultimii ani

Această strategie are legătură cu schimbarea comportamentului utilizatorilor de Internet. Unii oameni doresc să primească informații cât mai concis, sub forma unor videoclipuri scurte care pot fi urmărite de pe telefon. Astfel, în loc să citească descrieri lungi sau să parcurgă pagini întregi pentru a afla ce oferă un cazinou online, aceștia pot înțelege principalele caracteristici în doar câteva secunde.

Dacă le place, ei au o scurtătură pentru a accesa jocul respectiv, iar dacă nu le place, pot da swipe în continuare pentru a descoperi și alte jocuri disponibile în respectivul casino online pe bani reali. De menționat faptul că Swiper are pe platformă și variantele demo (cu mize virtuale) ale sloturilor din ofertă.

Practic, formatul de pe TikTok a fost adaptat cazinourilor online, pentru a-i ajuta pe jucători să descopere mai bine titlurile din ofertă. Ba mai mult, adaptarea nu se oprește doar la formatul conținutului. Jucătorii au un buton „îmi place”, pentru a semnaliza conținutul care le-a lăsat o impresie bună. Este o metodă preluată de la TikTok și alte rețele de socializare.

De ce s-a ajuns la această soluție?

O posibilă explicație ar putea fi și adaptarea la nevoile și comportamentul jucătorilor din generația tânără. Privind demografia de pe TikTok, putem vedea că 66% dintre utilizatori au cel mult 34 de ani. Mai exact, 30.7% au între 18 și 24 de ani, iar 35.3% au între 25 și 34 de ani. Astfel, privind afinitatea publicului tânăr pentru conținutul de scurtă durată, e firesc ca și celelalte afaceri, printre care și cazinourile online, să își adapteze strategia. Dacă publicul tânăr dorește conținut scurt și concis, atunci și operatorii de casino oferă acest lucru, în așa fel încât experiența jucătorilor să fie cât mai plăcută.

În plus, și conceptul cazinourilor online este potrivit pentru sesiuni de scurtă durată. Indiferent de jocul pe care l-ai alege, sloturi, ruletă, blackjack sau baccarat, oricare este potrivit rundelor scurte. La sloturi poți să intri să faci un singur pariu, la blackjack și ruletă, de asemenea. Singurul joc de casino la care riști să pierzi fondurile dacă nu aștepți până la final este pokerul, în cadrul turneelor. Dar și acolo, la partide, te poți retrage când dorești.

Popularitatea conținutului scurt arată, astfel, că industria de casino online se adaptează la noile obiceiuri de consum digital. Formatul inspirat de TikTok este rapid și potrivit pentru telefoanele mobile, astfel că poate fi redat într-o formă inedită pentru a prezenta diverse momente din jocuri, ba chiar și campanii promoționale.

În viitor, este posibil ca această tendință să fie și mai prezentă. Operatorii de casino online ar putea utiliza din ce în ce mai mult videoclipuri scurte pentru a prezenta lansări, funcții, jocuri și experiențe. Practic, aceste videoclipuri scurte ar putea funcționa ca un ghid pe care jucătorii să îl aibă, în așa fel încât să se distreze cât mai informați și responsabil.