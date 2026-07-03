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Istorie la Cupa Mondială: portarul Spaniei a doborât un record care rezista de 36 de ani

Portarul Spaniei, Unai Simón, a scris istorie la Cupa Mondială din 2026, după ce a stabilit un nou record Guinness. Performanța a fost reușită în victoria clară, scor 3-0, împotriva Austriei, rezultat care a calificat reprezentativa iberică în optimile competiției, transmite Euronews.
Istorie la Cupa Mondială: portarul Spaniei a doborât un record care rezista de 36 de ani
Portarul Spaniei, Unai Simón. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
03 iul. 2026, 11:38, Sport
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După cele 90 de minute fără gol primit în fața Austriei, Simón a ajuns la 519 minute consecutive fără să fie învins la Cupa Mondială, depășind recordul de 518 minute stabilit de legendarul portar italian Walter Zenga la turneul final din Italia, în 1990, scrie Euronews.

Seria portarului spaniol include meciurile fără gol primit împotriva Austriei, Capului Verde, Uruguayului și Arabiei Saudite la Mondialul din 2026, dar și minutele disputate fără gol încasat la ediția din Qatar 2022, înainte ca Spania să fie eliminată de Maroc la loviturile de departajare.

Spania a dominat Austria și merge mai departe

Naționala pregătită de Luis de la Fuente nu i-a lăsat prea multe șanse Austriei. Atacantul Mikel Oyarzabal a deschis scorul înainte de pauză, după o pasă a lui Marc Cucurella.

Pedro Porro, din echipa Spaniei, în duel cu Marcel Sabitzer, (Austria). Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

În repriza secundă, Pedro Porro a majorat avantajul cu o lovitură de cap, iar Oyarzabal a închis tabela în minutul 89. Acțiunea a fot creată tot de Cucurella. Scorul putea fi chiar mai mare, însă portarul Austriei, Alexander Schlager, a avut mai multe intervenții decisive care au limitat proporțiile înfrângerii.

Duel de gală în optimile Cupei Mondiale

Victoria o trimite pe Spania în optimile de finală, unde va avea unul dintre cele mai atractive dueluri ale competiției. Ibericii vor întâlni Portugalia, echipă condusă de Cristiano Ronaldo, după ce lusitanii au eliminat Croația cu scorul de 2-1. Meciul dintre cele două reprezentative este programat la Dallas și se anunță unul dintre capetele de afiș ale fazei eliminatorii.

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