Bursa Transferurilor. Rapid îl transferă pe Ștefan Senciuc de la CFR Cluj, iar Ianis Doană este aproape de plecarea de la Dinamo

UPDATE 7 iulie | Rapid transferă încă un jucător de la CFR Cluj

Rapid continuă campania de achiziții înaintea noului sezon și, potrivit informațiilor GSP.ro, a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul definitiv al fundașului dreapta Ștefan Senciuc (19 ani).

Internaționalul român de tineret a ajuns deja în cantonamentul giuleștenilor din Austria și urmează să intre sub comanda lui Daniel Pancu.

Senciuc a fost transferat de CFR Cluj în vara anului trecut de la Venezia, însă nu a debutat pentru echipa din Gruia. În sezonul precedent a evoluat sub formă de împrumut la ASA Târgu Mureș, în Liga a II-a, unde a adunat 25 de meciuri.

Fundașul este al doilea jucător transferat în această vară de Rapid de la CFR Cluj, după Mohammed Kamara.

Ianis Doană ar putea pleca de la Dinamo

Potrivit GSP.ro, mijlocașul ofensiv Ianis Doană (18 ani) este foarte aproape de un transfer la Politehnica Timișoara.

Jucătorul nu ar intra în planurile noului antrenor al lui Dinamo, Nuno Campos, iar negocierile dintre cele două cluburi sunt în fază avansată. Rămâne de stabilit dacă mutarea se va realiza definitiv sau sub formă de împrumut.

În sezonul trecut, Ianis Doană a evoluat la Steaua, în Liga a II-a, unde a disputat 24 de meciuri, marcând trei goluri și oferind patru pase decisive. Transferul nu a fost confirmat oficial până în acest moment.

UPDATE 6 iulie Cluburile din Superliga accelerează campaniile de transferuri înaintea noului sezon, care începe pe 17 iulie.

CFR Cluj a oficializat mai multe achiziții în numai câteva zile, Rapid a adus un fundaș cu experiență de la FCSB, Dinamo și-a găsit un nou atacant, iar Universitatea Craiova și-a întărit ofensiva cu doi fotbaliști veniți din străinătate.

La FCSB, situația este diferită. Roș-albaștrii nu au prezentat încă noile achiziții anunțate de conducere, însă Mihai Stoica susține că două transferuri ar putea fi închise luni, 6 iulie.

VENIRI OFICIALE

CFR CLUJ – Francisco Barrios

Uruguayan, mijlocaș central, venit liber de contract de la Boston River. Barrios are 24 de ani și este cea mai recentă achiziție anunțată de formația din Gruia.

CFR CLUJ – Amin Ziblim

Ghanez, mijlocaș, venit de la Muscelul Câmpulung. Fotbalistul de 20 de ani revine în Superliga după ce a mai fost legitimat în România la FC Botoșani.

CFR CLUJ – Igor Savić

Bosniac, mijlocaș defensiv, venit de la Zrinjski Mostar. Savić a fost adus pentru a întări zona centrală a echipei pregătite de Antonio Folha.

CFR CLUJ – Renato Pantalon

Croat, fundaș central, venit de la FK Jablonec. Apărătorul de 28 de ani are experiență în campionatele Croației, Sloveniei și Cehiei.

CFR CLUJ – Marian Huja

Român, fundaș central. Conducerea CFR-ului a activat clauza de transfer definitiv a fotbalistului împrumutat de la Pogoń Szczecin. Ardelenii ar fi achitat aproximativ 250.000 de euro.

RAPID – Daniel Graovac

Bosniac, fundaș central, liber de contract după despărțirea de FCSB. Graovac a semnat pentru un sezon, cu opțiune de prelungire. Fotbalistul are peste 300 de meciuri la nivel profesionist și cunoaște bine campionatul României.

RAPID – Jason Patrick Kodor

Român, atacant, transferat definitiv de la Lecce. Internaționalul român de juniori, în vârstă de 20 de ani, a semnat un contract valabil pentru trei sezoane.

DINAMO – Oliver Hintsa

Internațional eritreean născut în Suedia, atacant, venit de la Sogndal. Dinamo a ajuns la un acord cu formația din liga a doua norvegiană și i-a oferit jucătorului un contract până în vara anului 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.

Hintsa a înscris 14 goluri și a oferit cinci pase decisive în ultimul său sezon complet din Norvegia.

DINAMO – Ștefan Opriș

Român, fundaș dreapta, ultima dată la Poli Iași. Jucătorul de 19 ani a semnat până în vara anului 2029 și poate reprezenta o soluție pentru regula Under 21.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Simon Elisor

Francez, atacant, venit de la Famalicão. Elisor a semnat pentru două sezoane, cu posibilitatea prelungirii pentru încă un an. Atacantul de 26 de ani a mai evoluat pentru Metz, Troyes și Ajaccio.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Heriberto Tavares

Portughez, jucător ofensiv, venit de la Maccabi Netanya. Fotbalistul poate evolua atât în bandă, cât și în spatele atacantului și a intrat deja în programul echipei.

PLECĂRI CONFIRMATE

CFR CLUJ – Jayden Rus

Contractul fundașului a ajuns la final, iar clubul din Gruia a anunțat încheierea colaborării.

CFR CLUJ – Denis Crișan

Tânărul jucător s-a despărțit de CFR Cluj, după ce nu a intrat în planurile echipei pentru noul sezon.

FCSB – Daniel Graovac

Fundașul bosniac a plecat liber de contract și a semnat cu Rapid.

FCSB – Matei Pădure

Tânărul mijlocaș a părăsit academia roș-albaștrilor și a semnat cu Wolfsburg.

DINAMO – Codruț Sandu

Portarul de 20 de ani a fost împrumutat pentru un sezon la Corvinul Hunedoara.

TRANSFERURI APROAPE DE FINALIZARE

FCSB – atacant străin

Mihai Stoica a anunțat că FCSB a ajuns într-un stadiu avansat al negocierilor pentru un atacant care poate evolua și în spatele vârfului. Conducerea speră ca jucătorul să fie prezentat luni, 6 iulie.

Numele fotbalistului nu a fost confirmat oficial. Printre atacanții vehiculați în ultima perioadă s-a aflat algerianul Aymen Boutoutaou, de la Sochaux, însă negocierile au întâmpinat dificultăți.

FCSB – Eddy Gnahoré

Francez, mijlocaș defensiv, liber de contract după despărțirea de Dinamo. Gnahoré a revenit pe lista roș-albaștrilor, iar cele două părți ar fi aproape de un acord.

Mihai Stoica l-a apreciat public în mai multe rânduri și l-a descris drept unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din Superliga în ultimele sezoane. Mutarea nu a fost însă confirmată oficial.

FCSB – al doilea jucător ofensiv

Mihai Stoica susține că FCSB încearcă să închidă, tot pe 6 iulie, și transferul unui fotbalist cunoscut în campionatul României. Oficialul nu a dezvăluit identitatea jucătorului.

FCSB – Florinel Coman și Denis Drăguș

Cei doi internaționali români rămân pe lista lui Gigi Becali. Mutările depind însă de despărțirea lor de actualele cluburi și de condițiile financiare, astfel că nu sunt transferuri iminente.

PLECĂRI APROAPE DE FINALIZARE

FCSB – Mihai Lixandru

Mijlocașul defensiv are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului Persic. Mihai Stoica a confirmat că Lixandru nu a fost folosit în amicalul cu Union Saint-Gilloise pentru a nu risca o accidentare care ar putea bloca transferul.

Mutarea nu a fost încă prezentată oficial de cele două cluburi.

SITUAȚII DE URMĂRIT

DINAMO – Adrian Mazilu, Mamoudou Karamoko și Devis Epassy

Dinamo pregătește noi modificări ale lotului după cantonamentul din Polonia. Adrian Mazilu, Mamoudou Karamoko și portarul Devis Epassy se află printre jucătorii ale căror situații sunt analizate.

Andrei Nicolescu a anunțat că vor exista și „decizii mai dure”, însă clubul nu a oficializat deocamdată alte despărțiri.

RAPID – Rareș Ilie

Mijlocașul ofensiv revine la Nice după împrumut, dar nu intră în planurile imediate ale clubului francez. Rapid urmărește situația fostului său jucător, însă până acum nu există un acord pentru revenirea în Giulești.

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Oltenii au întărit atacul prin Simon Elisor și Heriberto Tavares și au ajuns la cinci achiziții importante în această vară, după Alexandru Maxim, Răzvan Sava și Ronaldo Webster.

CFR CLUJ

CFR este cea mai activă echipă din ultimele zile. Ardelenii au adus patru jucători într-un interval foarte scurt și au activat clauza lui Marian Huja, încercând să finalizeze lotul înaintea debutului în campionat.

UPDATE 29 iunie

Clubul Dinamo a anunțat luni că a ajuns la un acord cu formația norvegiană Sogndal pentru transferul atacantului Oliver Hintsa. Acesta a semnat un contract cu Dinamo pentru două sezoane, până în 30 iunie 2028, cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon.

FC Rapid a anunțat luni că a ajuns la un acord cu clubul italian US Lecce pentru transferul definitiv al atacantului Jason Patrick Kodor, internațional român de juniori în vârstă de 20 de ani. Atacantul a semnat cu Rapid un contract valabil pe trei sezoane.

UPDATE 26 iunie

Perioada de mercato din Superliga continuă cu mutări importante, iar ultimele zile au adus atât transferuri oficiale, cât și situații tensionate la cluburile cu pretenții. FCSB și-a prezentat primul transfer al verii, dar a pierdut mutarea Anderson Ceara după controlul medical, Universitatea Craiova a adus un fundaș stânga internațional jamaican, Rapid pregătește noi întăriri, iar Petrolul este una dintre cele mai active echipe de pe piață.

VENIRI OFICIALE

DINAMO București – Alaa Bellaarouch

Dinamo București a anunțat oficial vineri că portarul Alaa Bellaarouch a fost împrumutat pentru un an de la Braga. Potrivit clubului Dinamo, Alaa Bellaarouch vine de la Braga cu titlu de împrumut. Acesta va apăra poarta „câinilor” până în 30 iunie 2027, dar clubul are opțiune de cumpărare definitivă a jucătorului.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Ronaldo Webster

Jamaican, fundaș stânga, venit de la Shkëndija. Campioana României l-a prezentat oficial pe Webster, care a semnat un contract valabil pe trei sezoane și s-a alăturat deja lotului aflat în cantonamentul din Austria. Fundașul vine după un sezon în care a câștigat titlul în Macedonia de Nord.

DINAMO – Martín Pascual

Spaniol, fundaș central, venit liber de contract după despărțirea de Mirandés. „Câinii” l-au prezentat oficial pe apărătorul de 26 de ani, crescut de Rayo Vallecano și trecut prin fotbalul iberic, inclusiv prin liga a doua din Spania. Pascual vine să acopere golul lăsat de plecarea lui Kennedy Boateng și a semnat un contract valabil pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

FCSB – Ronny Labonne

Fundaș dreapta, venit de la SM Caen. Roș-albaștrii au oficializat transferul apărătorului din Martinica, acesta fiind prima achiziție confirmată a campioanei în această perioadă de mercato.

PETROLUL PLOIEȘTI – Adam Zaian

Olandez, fundaș central, venit de la MVV Maastricht. Ploieștenii l-au prezentat oficial pe stoperul de 22 de ani, care a semnat pe două sezoane și s-a alăturat deja lotului în cantonament.

PETROLUL PLOIEȘTI – Breston Malula

Fundaș central cu cetățenie congoleză, venit din Elveția, de la FC Stade-Lausanne-Ouchy. Malula a semnat cu Petrolul pe două sezoane și este una dintre noile piese din reconstrucția defensivă a ploieștenilor.

FARUL CONSTANȚA – Tony Njike

Francez de origine cameruneză, mijlocaș defensiv, venit de la Quevilly-Rouen Métropole. Farul l-a adus pe fostul jucător de la FC Argeș, într-o perioadă în care echipa de la Ovidiu schimbă masiv lotul sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.

CSIKSZEREDA – Magyar Zsolt

Maghiar, mijlocaș ofensiv, împrumutat de la Puskás Akadémia. Nou-promovata continuă campania de transferuri și l-a prezentat pe fotbalistul de 24 de ani, fost internațional de juniori al Ungariei.

UTA ARAD – Peter Ouaneh

Francez, fundaș central, ultima dată la Laval. Arădenii au adus un apărător cu experiență în fotbalul francez, care a semnat pe un sezon, cu posibilitate de prelungire.

OȚELUL GALAȚI – Habib Sylla și Mario Contra

Gălățenii și-au întărit lotul cu Habib Sylla, fundaș dreapta ivorian venit din Portugalia, și cu portarul Mario Contra, ultima dată la Chindia Târgoviște.

PLECĂRI OFICIALE

FCSB – Darius Olaru

Căpitanul campioanei a plecat la Union Saint-Gilloise, în Belgia. Este cea mai importantă despărțire a verii pentru FCSB și obligă clubul să caute soluții noi în zona de mijloc.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Florin Ștefan

Fundașul stânga s-a despărțit de campioana României, într-un moment în care oltenii au adus deja concurență pe post prin transferul lui Ronaldo Webster.

RAPID – Tobias Christensen

Norvegianul a părăsit Giuleștiul și a semnat în Polonia, la Wieczysta Cracovia. Rapid continuă curățenia de vară după ratarea obiectivului european.

PETROLUL PLOIEȘTI – Gicu Grozav

Unul dintre cei mai importanți jucători ai ploieștenilor din ultimii ani s-a despărțit de club. Petrolul trece printr-o restructurare importantă a lotului, pe fondul problemelor financiare.

SEPSI OSK – Dino Skorup

Covăsnenii au anunțat despărțirea de mijlocașul croat, care nu mai intră în planurile echipei pentru noul sezon de Superliga.

SITUAȚII DE URMĂRIT

FCSB – Florin Tănase

Situația lui Florin Tănase este una dintre cele mai tensionate ale momentului. Contractul său expiră la finalul lunii, iar mijlocașul are ofertă din China, de la Dalian Yingbo. Gigi Becali insistă că îl poate convinge să rămână, însă Tănase nu a semnat încă prelungirea.

FCSB – Anderson Ceara

Transferul brazilianului de la Csikszereda a picat, deși cluburile ajunseseră inițial la un acord. Mihai Stoica a explicat că FCSB a renunțat după controlul medical, din cauza unor probleme descoperite la genunchi.

RAPID – un atacant și un mijlocaș central

Giuleștenii au început deja campania cu Mohammed Kamara și Vladan Bubanja, dar conducerea a anunțat că se poartă discuții avansate pentru încă doi jucători: un atacant și un mijlocaș central.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – un atacant și un mijlocaș de creație

Craiova continuă să caute întăriri pentru campionat și pentru preliminariile europene. După transferul lui Ronaldo Webster, oltenii mai au nevoie de soluții în ofensivă și la construcție.

PETROLUL PLOIEȘTI – reconstrucție totală

Petrolul este una dintre cele mai active echipe din Superliga. După venirea lui Ricardo Sousa pe bancă, ploieștenii au adus mai mulți jucători și au renunțat la nume importante, într-o încercare de a reduce costurile și de a reconstrui lotul.

UPDATE 24 iunie. Csikszereda aduce un mijlocaș maghiar de la Puskás Akadémia, Universitatea Craiova transferă un internațional jamaican

CSIKSZEREDA – Magyar Zsolt

Csikszereda continuă campania de transferuri după promovarea în Superligă și a anunțat sosirea mijlocașului ofensiv maghiar Magyar Zsolt. În vârstă de 24 de ani, fotbalistul a fost împrumutat de la Puskás Akadémia și reprezintă al patrulea transfer al verii pentru formația din Miercurea Ciuc.

Fost internațional al Ungariei la nivel U17, Magyar Zsolt a evoluat în partea a doua a sezonului trecut pentru Puskás Akadémia, unde a bifat 12 apariții în prima ligă maghiară, reușind un gol și două pase decisive. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Szeged și Csákvár, club la care a adunat 82 de meciuri, 17 goluri și 12 assist-uri.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Ronaldo Webster

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe fundașul stânga Ronaldo Webster, internațional jamaican în vârstă de 24 de ani. Fotbalistul a semnat un contract valabil pe trei sezoane și s-a alăturat deja lotului pregătit de Filipe Coelho în cantonamentul din Austria.

Webster vine după un sezon solid la Shkëndija, formație cu care a câștigat titlul în Macedonia de Nord. Fundașul a fost adversarul FCSB-ului în preliminariile Ligii Campionilor și a evoluat ulterior în grupele Conference League, unde a adunat opt apariții și trei pase decisive. Webster este a doua achiziție a verii pentru olteni și va reprezenta o variantă suplimentară pentru postul ocupat de căpitanul Nicușor Bancu.

Update 23 iunie. Sepsi anunță al patrulea transfer al verii și aduce un fundaș brazilian

SEPSI OSK – Gustavo Cascardo

Sepsi continuă campania de întărire a lotului după revenirea în Superligă și a anunțat transferul fundașului dreapta brazilian Gustavo Cascardo. În vârstă de 29 de ani, Cascardo a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire, după despărțirea de formația bulgară Arda Kardzhali.

Cotat de Transfermarkt la 700.000 de euro, brazilianul vine după un sezon în care a fost titular constant, bifând 36 de meciuri, un gol și trei pase decisive în toate competițiile. De-a lungul carierei, Gustavo Cascardo a mai evoluat pentru cluburi precum Athletico Paranaense, Botafogo, Vitória Setúbal, FK Senica, Confiança, Campinense, Beroe și Arda Kardzhali.

UPDATE 19 iunie. Oțelul aduce un internațional grec, UTA transferă un atacant format la AC Milan, iar FCSB surprinde cu un fundaș din liga a treia franceză

OȚELUL GALAȚI – Giannis Christopoulos

Oțelul Galați a anunțat transferul fundașului central grec Giannis Christopoulos, în vârstă de 25 de ani. Fotbalistul vine de la OFI Creta și a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Internațional de juniori și tineret al Greciei, Christopoulos a mai evoluat în carieră pentru Asteras Tripolis și Slaven Belupo. Potrivit Transfermarkt, fundașul este evaluat la 250.000 de euro.

UTA ARAD – Ismet Sinani

UTA Arad a confirmat transferul atacantului kosovar Ismet Sinani, în vârstă de 27 de ani. Contractul este valabil pentru sezonul 2026-2027 și include opțiunea de prelungire pentru încă un an. Născut în Italia, la Belluno, Sinani este un produs al academiei AC Milan.

De-a lungul carierei a evoluat pentru mai multe formații din ligile inferioare italiene, printre care Juve Stabia, Virtus Verona, Legnago, Union Clodiense și AC Bra. Atacantul a reprezentat Albania la nivel U17 și ulterior Kosovo la categoria U19. Conform Transfermarkt, cota sa de piață este de aproximativ 200.000 de euro.

FCSB – Ronny Labonne

La FCSB, primul transfer oficial al verii este fundașul dreapta Ronny Labonne, în vârstă de 28 de ani. Fotbalistul vine din liga a treia franceză și va concura pentru un loc de titular cu Valentin Crețu.

Mutarea a provocat numeroase reacții în rândul suporterilor campioanei, mulți dintre aceștia exprimându-și surprinderea față de alegerea conducerii. Labonne nu este un nume cunoscut publicului larg, însă oficialii clubului speră că acesta va reprezenta o soluție viabilă pentru postul de fundaș dreapta în noul sezon.

UPDATE 18 iunie. UTA Arad l-a prezentat oficial pe Jayson Papeau, aflat la a treia experiență în Superligă

UTA ARAD – Jayson Papeau

UTA Arad a anunțat transferul mijlocașului ofensiv francez Jayson Papeau (29 de ani), care a evoluat în sezonul trecut pentru Unirea Slobozia. Fotbalistul revine astfel în Superligă și va îmbrăca tricoul celei de-a treia echipe din România, după experiențele de la Rapid și Unirea Slobozia.

Format la academia lui Amiens, Papeau a mai jucat pentru Chambly și Warta Poznan înainte de a ajunge în România. În vara anului 2022, Rapid l-a transferat pentru aproximativ 200.000 de euro, iar în perioada petrecută în Giulești a adunat 66 de meciuri, șapte goluri și șapte pase decisive.

UPDATE 17 iunie. Petrolul îl transferă pe internaționalul azer Calal Huseynov și îl cedează pe Tommi Jyry în Finlanda

PETROLUL PLOIEȘTI – Calal Huseynov

Fundașul central Calal Huseynov (23 de ani) a fost prezentat oficial de Petrolul Ploiești. Internaționalul azer sosește liber de contract după experiența avută la formația bulgară Arda Kardzhali, unde a evoluat constant în ultimele sezoane. Huseynov a semnat cu „lupii galbeni” un contract valabil pentru următorii doi ani și devine al șaptelea transfer realizat de Petrolul în această perioadă de mercato.

Apărătorul are 10 selecții la naționala Azerbaidjanului și poate evolua atât ca fundaș central, cât și în zona de mijloc defensivă.

PETROLUL PLOIEȘTI – Tommi Jyry

Petrolul a anunțat despărțirea de mijlocașul finlandez Tommi Jyry (26 de ani), care își va continua cariera la KuPS Palloseura, în Finlanda. Transferul este definitiv, iar gruparea ploieșteană poate încasa bonusuri de performanță în funcție de evoluțiile jucătorului.

Ajuns la Petrolul la începutul anului 2024, Jyry a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei, adunând 91 de apariții în tricoul galben-albastru. În sezonul precedent s-a remarcat prin versatilitate, fiind utilizat pe mai multe poziții din compartimentul median și ofensiv.

UPDATE 16 iunie. U Cluj îl transferă pe Alibek Aliev de la CFR, Petrolul aduce un fost jucător de la UTA, Dinamo se desparte de Gnahoré, iar Farul îl păstrează pe Denis Alibec.

Universitatea CLUJ – Alibek Aliev

Atacant suedez de 28 de ani, transferat de Universitatea Cluj de la rivala CFR Cluj. Aliev a avut un sezon modest în Superligă dar este totuși văzut ca o soluție pentru întărirea compartimentului ofensiv. Fotbalistul a evoluat în trecut pentru formații din Suedia și Norvegia.

PETROLUL PLOIEȘTI – Mark Țuțu

Fundașul dreapta Mark Țuțu (22 de ani) a fost prezentat oficial de Petrolul Ploiești. Internaționalul U21 al României ajunge liber de contract după despărțirea de UTA Arad, unde a evoluat în 33 de partide de Superligă în sezonul trecut. A semnat cu „lupii galbeni” un contract valabil până în vara lui 2029.

DINAMO – Eddy Gnahoré

Mijlocașul francez de 32 de ani se desparte de Dinamo după două sezoane în tricoul „câinilor”. Gnahoré a fost unul dintre oamenii importanți ai echipei în ultimii ani, contribuind la revenirea și consolidarea formației în Superligă. Contractul dintre cele două părți nu va fi prelungit.

FARUL CONSTANȚA – Denis Alibec

Atacantul de 35 de ani și-a prelungit înțelegerea cu Farul Constanța. Internaționalul român rămâne unul dintre liderii echipei și continuă proiectul început alături de formația de la malul mării, unde a avut un rol important în ultimele sezoane.

UPDATE 15 iunie. Rapid l-a prezentat oficial pe Vladan Bubanja, în timp ce UTA Arad a anunțat transferul fundașului Andrei Dorobanțu.

RAPID – Vladan Bubanja

Mijlocaș central muntenegrean, în vârstă de 26 de ani, transferat de Rapid de la FK Sarajevo. A bifat selecții la naționala Muntenegrului (unde este coleg cu Adam Marusici de la Lazio) și vine după două sezoane solide în Bosnia, unde a fost unul dintre oamenii de bază ai formației din Sarajevo.

UTA ARAD – Andrei Dorobanțu

Fundaș central în vârstă de 23 de ani, transferat de UTA Arad de la Unirea Slobozia. A fost titular constant în sezonul precedent și a contribuit la parcursul echipei ialomițene în Superligă. Arădenii îl văd ca o soluție pentru întărirea compartimentului defensiv înaintea noului sezon.

UPDATE 13 iunie. Rapid se desparte de Daniel Paraschiv și Leo Bolgado

Rapid București a anunțat sâmbătă despărțirea de atacantul Daniel Paraschiv și de fundașul central Leo Bolgado, după expirarea perioadelor de împrumut ale celor doi jucători.

Paraschiv (27 de ani) a ajuns la Rapid în perioada de mercato din iarnă, sub formă de împrumut de la clubul spaniol Real Oviedo. Conducerea clubului bucureștean a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv, astfel că atacantul revine la formația de care aparține.

De asemenea, Rapid a anunțat încheierea împrumutului fundașului central Leo Bolgado (27 de ani), care se întoarce la CFR Cluj.

Petrolul Ploiești, transfer din Portugalia

Petrolul Ploiești a anunțat transferul jucătorului portughez Rodrigo Martins (27 de ani), extremă stânga, de la Lusitania FC, echipă de mijlocul clasamentului din Liga 2 a Portugaliei.

Este primul transfer din Portugalia oficializat după ce „lupii galbeni” l-au numit antrenor pe portughezul Ricardo Sousa (47 de ani). Rodrigo Martins (1.77 m) are 41 de prezențe și 3 goluri marcate în prima divizie portugheză, în tricoul lui GD Estoril Praia și Portimoense SAD, dar și 122 de apariții și 7 goluri înscrise în cea de-a doua ligă lusitană, pentru CD Cova de Piedade, SC Covilha, CD Mafra, SC Leixoes și, în ultimul sezon, FC Lusitania (17 jocuri disputate în stagiunea 2025/2026). Corvinul Hunedoara – Florin Maxim, antrenor, prelungire contract Corvinul Hunedoara a anunțat prelungirea contractului antrenorului Florin Maxim până în vara anului 2029. Actuala înțelegere era valabilă până la finalul sezonului 2026/2027. În iulie, se vor împlini 5 ani de când Florin Maxim a preluat echipa din Hunedoara. Corvinul a revenit în prima ligă după o absență de 34 de ani.

UPDATE 12 iunie. FC Botoșani s-a despărțit de șapte jucători

FC Botoșani a anunțat oficial despărțirea de șapte fotbaliști înaintea startului noului sezon de Superliga. Clubul moldovean a confirmat plecările iar din staff-ul tehnic a părăsit echipa și antrenorul secund Nicolae Roșca.

FC BOTOȘANI – Luka Kukic

Portar bosniac în vârstă de 29 de ani, ajuns la FC Botoșani în 2024. A fost una dintre variantele folosite între buturi în ultimele două sezoane.

FC BOTOȘANI – Adams Friday

Fundaș dreapta nigerian, în vârstă de 23 de ani. A ajuns la FC Botoșani în 2023 și a fost o prezență constantă în flancul defensiv al moldovenilor.

FC BOTOȘANI – Aldair Caputa Ferreira

Mijlocaș portughez care a evoluat pentru FC Botoșani în sezonul recent încheiat. A fost utilizat în special în compartimentul median al echipei.

FC BOTOȘANI – Enzo Lopez

Atacant argentinian, în vârstă de 28 de ani, transferat la FC Botoșani în februarie 2024. A adunat 47 de meciuri și 11 goluri în Superliga pentru formația moldoveană în ultimele două sezoane.

FC BOTOȘANI – Antonio Dumitru

Mijlocaș ofensiv român, folosit atât în zona centrală, cât și în compartimentul ofensiv. A făcut parte din lotul echipei în sezonul 2025-2026.

FC BOTOȘANI – Michael Pavlovic

Fundaș stânga slovac, utilizat în rotația defensivă a echipei. A reprezentat una dintre soluțiile pentru postul de fundaș lateral stânga.

FC BOTOȘANI – Alexandru Bota

Mijlocaș român crescut în fotbalul românesc, care a făcut parte din lotul primei echipe și a fost folosit în special în meciurile în care staff-ul a apelat la jucători tineri.

UPDATE 11 iunie. Corvinul l-a transferat pe mijlocașul slovac Andrej Fabry

CORVINUL HUNEDOARA – Andrej Fabry

Transfer important pentru nou-promovata Corvinul Hunedoara. Clubul hunedorean a anunțat oficial transferul mijlocașului ofensiv slovac Andrej Fabry, în vârstă de 29 de ani, venit de la Universitatea Cluj. Fost internațional de tineret al Slovaciei, Fabry a evoluat în sezonul trecut în 27 de partide pentru „șepcile roșii”, însă a avut un rol redus în play-off. Fotbalistul semnează un contract valabil pentru un sezon și va încerca să își relanseze cariera la Corvinul, după experiențele avute la UTA Arad și U Cluj.

UPDATE 9 iunie. FCSB mută

FCSB – Shaquil Delos

Francez, fundaș dreapta, Grenoble. Transferul este aproape realizat: Mihai Stoica a confirmat că FCSB a bătut palma cu un fundaș dreapta din Franța, venit din ligile inferioare, iar presa franceză a anunțat că Shaquil Delos este așteptat să plece în România. Jucătorul urmează să vină la București pentru vizita medicală și semnarea actelor

MUTĂRI OFICIALE / CONFIRMATE – în Superligă

UNIVERSITATEA CLUJ – Marius Ștefănescu, Pedro Pinho, Neofytos Michael, Florent Poulolo, Friday Adams și Andrei Coubiș

„Șepcile roșii” au una dintre cele mai active campanii de mercato. U Cluj i-a trecut la veniri pe Marius Ștefănescu de la Konyaspor, Pedro Pinho de la Chaves, Neofytos Michael de la Pafos, Florent Poulolo de la UTA, Friday Adams de la FC Botoșani și Andrei Coubiș de la Sampdoria.

UNIVERSITATEA CLUJ – Edvinas Gertmonas, Alin Toșca, Andrei Artean, Jasper van der Werff și Răzvan Oaidă

La capitolul plecări, U Cluj i-a pierdut pe Gertmonas, plecat la Servette, dar și pe Toșca, Artean, van der Werff și Oaidă, ajunși la final de contract. Artean a semnat cu Poli Timișoara, iar Oaidă a fost prezentat de UTA.

FC ARGEȘ – Taylor Luvambo

Francez, extremă stânga, venit de la Le Mans. Piteștenii l-au prezentat oficial pe jucătorul care a trecut prin academiile lui PSG și Nantes.

FC ARGEȘ – Evagoras Antoniou

Fundaș central cipriot, venit de la APOEL Nicosia. Este una dintre primele mutări oficiale făcute de FC Argeș pentru noul sezon.

FC ARGEȘ – Alexandru Ungurianu

Nu este transfer de jucător, ci mutare în staff. Piteștenii l-au cooptat ca antrenor secund pe Alexandru Ungurianu, format în Spania și trecut prin proiecte de dezvoltare la Villarreal, CD Roda și CD Castellón.

UTA ARAD – Răzvan Oaidă

Mijlocaș defensiv, venit liber după despărțirea de Universitatea Cluj. UTA l-a prezentat oficial pe fostul jucător de la FCSB și Rapid.

UTA ARAD – Marius Coman

Atacantul apare în centralizatorul de mercato la veniri, de la Sepsi, pentru 60.000 de euro. Arădenii mai au bifată și plecarea lui Florent Poulolo la Universitatea Cluj.

OȚELUL GALAȚI – Teodor Lungu

Mijlocaș venit de la Unirea Slobozia. Gălățenii merg mai departe cu Stjepan Tomas pe bancă, iar la plecări apar Iustin Popescu, Silviu Rus, Cristian Chira, Daniel Sandu, Gabriel Debeljuh și Ștefan Bană, revenit la Universitatea Craiova.

PETROLUL PLOIEȘTI – Robert Jerdea

Atacantul de la CSM Reșița este primul transfer anunțat de ploieșteni pentru noul sezon. Petrolul încearcă să întinerească lotul și să reducă bugetul salarial.

FARUL CONSTANȚA – Tony Njike

Mijlocaș defensiv francez, venit de la QRM. Farul s-a înțeles cu fostul jucător de la FC Argeș, care a semnat pe două sezoane.

FARUL CONSTANȚA – Gabriel Iancu și Jovan Markovic

Farul s-a despărțit de Gabriel Iancu și Jovan Markovic, iar Markovic a ajuns la FC Botoșani. Situația lui Denis Alibec rămâne de urmărit, după ce a ajuns la final de contract, dar clubul vrea să discute prelungirea.

CORVINUL HUNEDOARA – Renato Espinosa

Atacant peruan, venit de la Unirea Slobozia. Corvinul l-a transferat după promovare, iar jucătorul a semnat pe două sezoane.

CORVINUL HUNEDOARA – Adrian Frănculescu și Flavius Iacob

Nou-promovata și-a mai trecut la noutăți pe Adrian Frănculescu, portar împrumutat de la CFR Cluj, și pe Flavius Iacob, revenit după împrumutul la UTA.

SEPSI OSK – Bogdan Vătăjelu

Covăsnenii, reveniți în Superliga, l-au trecut la veniri pe Bogdan Vătăjelu, de la FC Bihor. Echipa continuă cu Ovidiu Burcă pe bancă.

FC VOLUNTARI – Marvin Schieb

Ilfovenii, reveniți în Superliga, au anunțat prelungirea contractului atacantului german Marvin Schieb până în vara lui 2028.

UPDATE 8 iunie. Noi transferuri și plecări în Superligă

MUTĂRI OFICIALE / CONFIRMATE

RAPID – Mohammed Kamara

Liberian, extremă stânga, venit de la CFR Cluj. Kamara a semnat cu giuleștenii după despărțirea de formația din Gruia și devine primul transfer important al Rapidului în mandatul lui Daniel Pancu. Fotbalistul are însă o situație medicală care trebuie gestionată, existând posibilitatea unei noi intervenții chirurgicale.

DINAMO – Valentin Dumitrache

Atacantul a fost cedat la Chindia Târgoviște. Dinamo a anunțat astăzi că a ajuns la un acord de transfer pentru jucătorul care nu a apucat să debuteze într-un meci oficial pentru „câini”

PLECĂRI POSIBILE

RAPID – Timotej Jambor

Atacantul slovac este pe lista posibililor plecați. Conducerea Rapidului nu este convinsă că jucătorul se poate adapta, deși Daniel Pancu îi apreciază profilul.

DINAMO – Alexandru Pop

Atacantul are șanse mari să plece de la Dinamo. Andrei Nicolescu a spus că decizia depinde de noul antrenor, Nuno Campos, iar în locul său ar putea fi analizat Vadym Kyrychenko, revenit de la CS Dinamo.

UPDATE CONTRACTE

FCSB – Florin Tănase

Florin Tănase rămâne la FCSB. Gigi Becali a anunțat că mijlocașul ofensiv va semna un nou contract pe doi ani cu roș-albaștrii.

Mutări noi în ultimele zile

VENIRI OFICIALE

DINAMO – Nuno Campos

Portughez, antrenor. Dinamo a anunțat oficial instalarea lui Nuno Campos pe banca tehnică, în locul lui Zeljko Kopic. Cele două părți au semnat până la 30 iunie 2028.

FC ARGEȘ – Taylor Luvambo

Francez, extremă stânga, ultima dată la Le Mans. Piteștenii l-au prezentat oficial pe jucătorul format la academiile lui PSG, Nantes și Racing Club de France.

UNIVERSITATEA CLUJ – Pedro Pinho

Portughez, mijlocaș defensiv, ultima dată la Chaves. „Șepcile roșii” au oficializat mutarea duminică dimineață.

FC BOTOȘANI – Mario Preda

Român, atacant, fost la FCSB / SCM Râmnicu Vâlcea. Tânărul de 19 ani a semnat cu FC Botoșani și va continua în Superliga.

PLECĂRI OFICIALE

DINAMO – Jordan Ikoko

Francez/congolez, fundaș dreapta. Dinamo a anunțat oficial că jucătorul a ajuns la final de contract.

DINAMO – Georgi Milanov

Bulgar, mijlocaș ofensiv. Clubul a confirmat despărțirea de veteranul care a adunat 92 de meciuri în tricoul alb-roșu.

DINAMO – Valentin Țicu

Român, fundaș stânga. Dinamo a oficializat duminică despărțirea de jucătorul adus de la Petrolul.

DINAMO – Kennedy Boateng

Cogolez, fundaș central. Clubul a confirmat oficial finalul contractului și despărțirea de unul dintre titularii din ultimele două sezoane.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Silviu Lung Jr.

Român, portar. Contractul goalkeeperului de 36 de ani a ajuns la final, iar campioana României a confirmat despărțirea.

FCSB – Mario Preda

Român, atacant, către FC Botoșani. Jucătorul crescut la grupa U18 a roș-albaștrilor a părăsit definitiv clubul și a făcut pasul către prima ligă.

SCHIMBĂRI OFICIALE PE BANCĂ

PETROLUL PLOIEȘTI – Mehmet Topal

Turc, antrenor. Petrolul a confirmat încheierea colaborării cu tehnicianul care a condus echipa în ultimele 7 partide ale sezonului trecut.

TRANSFERURI APROAPE DE A FI FINALIZATE

RAPID – Mohammed Kamara

Liberian, extremă / atacant, de la CFR Cluj. Rapid și CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul definitiv, iar jucătorul urmează să facă vizita medicală. Dacă nu apar probleme la teste, Kamara va semna cu formația din Giulești.

FCSB – fundaș dreapta strain

Campioana este aproape să bifeze primul transfer al verii. Mihai Stoica a anunțat că jucătorul este așteptat în România în jurul datei de 17-18 iunie, pentru vizita medicală și semnarea contractului. Numele fotbalistului nu a fost făcut public.

FCSB – Anderson Ceara

Brazilian, extremă, de la Csikszereda. FCSB a trimis ofertă scrisă pentru fotbalist, iar Mihai Stoica a transmis că negocierile cu formația din Miercurea Ciuc sunt în desfășurare și ar trebui închise rapid, din punctul de vedere al campioanei.

VIKTORIA PLZEN – Stefan Pirgic

Sârb, mijlocaș central, de la Zeleznicar Pancevo. Jucătorul dorit și de FCSB este aproape să semneze cu Viktoria Plzen, după ce clubul ceh ar fi ajuns la un acord cu Zeleznicar pentru transfer. Astfel, campioana României riscă să rateze una dintre țintele principale ale verii.

TRABZONSPOR / KONYASPOR – Denis Drăguș

Internaționalul român este dorit de Konyaspor, conform lui Marius Șumudică. Atacantul mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, dar are șanse mici să rămână în lot, iar o mutare în Turcia este luată serios în calcul.

Transferuri Vineri, 5 IUNIE

PLECĂRI OFICIALE

DINAMO BUCUREȘTI – Zeljko Kopic

Croat, antrenor. Clubul Dinamo a anunțat o veste neașteptată, privind despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, alături de care a revenit în prim-planul fotbalului românesc.

CORVINUL HUNEDOARA – Alexandru Buziuc

Român, atacant. Fostul jucător al celor de la FCSB s-a despărțit de Corvinul după un sezon în care a contribuit la promovarea echipei în Superligă.

CORVINUL HUNEDOARA – Denis Rența

Român, fundaș. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani nu mai continuă la formația hunedoreană după un sezon în care a bifat șapte apariții oficiale.

CORVINUL HUNEDOARA – Szabolcs Kilyen

Român, fundaș central. Jucătorul se desparte de Corvinul după un an petrecut la Hunedoara, perioadă în care a evoluat în opt partide și a înscris un gol.

CORVINUL HUNEDOARA – Mihai Velisar

Român, fundaș stânga. Clubul hunedorean a anunțat despărțirea de jucător, acesta părăsind echipa înaintea debutului în noul sezon de Superligă.

FARUL CONSTANȚA – Diogo Ramalho

Portughez, mijlocaș, 26 ani. Farul Constanța și Diogo Ramalho au ajuns la un acord privind încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale.

Transferuri JOI, 4 IUNIE

VENIRI OFICIALE

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Alexandru Maxim

Român, portar, de la FCSB / FC Voluntari. Portarul de 19 ani a fost prezentat de olteni, după un sezon în Liga 2 la FC Voluntari.

DINAMO – Ianis Doană

Român, tânăr fotbalist adus pentru viitor. Dinamo continuă să construiască lotul pentru sezonul următor.

DINAMO – Adriano Manole

Român, tânăr fotbalist adus pentru viitor. Acesta face parte din strategia clubului de a atrage jucători tineri, cu potențial.

PLECĂRI OFICIALE

FCSB – Alexandru Maxim

Român, portar, către Universitatea Craiova. Tânărul goalkeeper a părăsit-o pe FCSB și a semnat cu formația din Bănie.

DINAMO – Kennedy Boateng

Togolez, fundaș central. Acesta s-a despărțit de Dinamo după două sezoane și este liber de contract.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Vasile Mogoș

Român, fundaș. Jucătorul nu mai continuă la formația din Bănie, după încheierea contractului.

RAPID – Elvir Koljic

Bosniac, atacant. Fotbalistul nu mai continuă în Giulești, după finalul contractului.

RAPID – Diogo Mendes

Portughez, mijlocaș. Acesta s-a despărțit de Rapid după încheierea înțelegerii.

RAPID – Dan Paraschiv

Român, atacant. Împrumutul său s-a încheiat, iar jucătorul revine la Real Oviedo.

RAPID – Leo Bolgado

Brazilian, fundaș. Împrumutul său la Rapid s-a încheiat, iar fotbalistul revine la CFR Cluj.

RAPID – Mauro Pederzoli

Italianul a părăsit conducerea clubului, iar Rapid a început reorganizarea departamentului sportiv.

CFR CLUJ – Ciprian Deac

Român, mijlocaș. Veteranul ardelenilor s-a retras din activitate, după o carieră importantă în tricoul CFR-ului.

Transferuri posibile/neconfirmate

VENIRI

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Kennedy Boateng

Togolez, fundaș central, liber de contract după despărțirea de Dinamo. Oltenii s-au interesat de situația fostului dinamovist, însă jucătorul are și variante din străinătate.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – un portar, un fundaș central și un mijlocaș

Mihai Rotaru a anunțat că echipa caută întăriri pe mai multe posturi, în special în zona defensivă și la mijlocul terenului.

FCSB – Stefan Pirgic

Sârb, mijlocaș defensiv / fundaș, de la Zeleznicar Pancevo. Jucătorul se află pe lista campioanei, dar are și varianta de a continua în Serbia.

FCSB – Anderson Ceara

Brazilian, extremă, de la Csikszereda. Gigi Becali a anunțat că a făcut ofertă pentru fotbalistul care a impresionat în sezonul trecut.

FCSB – Florinel Coman

Român, extremă, Al-Gharafa. Patronul FCSB a discutat despre o posibilă revenire, însă mutarea este dificilă în acest moment.

FCSB – Luca Stancu

Român, fundaș, FC Hermannstadt. Numele său a apărut în discuțiile din mercato, însă oficialii campioanei nu au confirmat un interes ferm.

DINAMO – fundaș central, mijlocaș numărul 6 și mijlocaș numărul 8

Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo are mai multe ținte stabilite, iar clubul pregătește o campanie de transferuri importantă.

RAPID – Mohammed Kamara

Liberian, extremă / atacant, de la CFR Cluj. Rapid și CFR Cluj au ajuns la un acord, iar transferul depinde de rezultatul controlului medical.

RAPID – Omar El Sawy, Rareș Pop, Cristian Ignat, Timotej Jambor și Bogdan Ungureanu

Jucători reveniți după împrumuturi. Daniel Pancu îi va analiza înainte ca Rapid să ia decizii finale în privința lotului.

RAPID / CFR CLUJ – Vasilije Cavor

Muntenegrean, extremă, de la Sutjeska. Fotbalistul este monitorizat de ambele cluburi, dar are interes și din alte campionate.

CFR CLUJ – noul antrenor

Ardelenii caută un nou tehnician. Edi Iordănescu, Paulo Mendes și Toni Conceicao au fost nume vehiculate, însă clubul nu a făcut încă un anunț oficial.

CFR CLUJ – Marian Huja, Yuval Sade, Andrei Dîrdea, Robert Filip, Mário Camora jr. și alți jucători reveniți din împrumuturi

CFR Cluj va analiza mai mulți fotbaliști care se întorc la club, în contextul în care lotul poate suferi schimbări importante.

Plecări posibile/neconfirmate

FCSB – Darius Olaru

Român, mijlocaș. Căpitanul campioanei are oferte din Arabia Saudită, iar Lille și Genk au fost menționate printre cluburile interesate.

FCSB – David Kiki

Fundașul nu mai intră în planurile campioanei pentru noul sezon.

FCSB – Mamadou Thiam

Atacantul este pe lista jucătorilor care ar putea pleca de la FCSB.

FCSB – Baba Alhassan

Mijlocașul poate părăsi campioana în această vară, în funcție de ofertele primite.

FCSB – Mihai Lixandru

Mijlocașul ar fi cerut să plece, iar FCSB poate lua în calcul o despărțire dacă apare o ofertă concretă.

DINAMO – Georgi Milanov

Bulgarul este la final de contract și poate părăsi echipa în această vară.

DINAMO – Valentin Țîcu

Fundașul este pe lista posibilelor plecări, în contextul reconstrucției pregătite de club.

DINAMO – Jordan Ikoko

Jucătorul se află printre fotbaliștii care ar putea pleca de la Dinamo înaintea noului sezon.

DINAMO – Eddy Gnahore

Situația mijlocașului rămâne incertă, iar decizia depinde de negocierile pentru prelungire și de strategia noului lot.

CFR CLUJ – Sheriff Sinyan

Fundașul este aproape de despărțire, în timp ce clubul încearcă să clarifice și situația altor jucători aflați la final de contract.

CFR CLUJ – Mohammed Kamara

Liberianul este aproape de Rapid, după ce cluburile au ajuns la un acord pentru transfer.

ALANYASPOR – Ianis Hagi

Internaționalul român este dorit de Kocaelispor, iar presa din Turcia a scris că au început discuțiile pentru o posibilă mutare.

MACCABI HAIFA – Lisav Eissat

Fundașul româno-israelian este urmărit de cluburi din Germania și Olanda, dar Maccabi Haifa nu vrea să renunțe ușor la el.

ZVONURI IMPORTANTE DE URMĂRIT

FCSB caută cel puțin cinci jucători pentru noul sezon, cu accent pe fundaș lateral, mijlocaș central, extreme și atacant. Anderson Ceara și Stefan Pirgic sunt printre numele aflate pe lista campioanei.

Dinamo pregătește o reconstrucție consistentă. Zeljko Kopic rămâne pe bancă, dar lotul are nevoie de întăriri în axul central, mai ales după plecarea lui Kennedy Boateng.

Rapid intră în mercato cu Daniel Pancu pe bancă și cu o strategie mai prudentă financiar. Giuleștenii urmăresc jucători liberi, fotbaliști reveniți din împrumuturi și mutări cu risc redus.

CFR Cluj trebuie să rezolve rapid situația antrenorului și problemele administrative înainte de a accelera campania de transferuri.