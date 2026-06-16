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Eddy Gnahoré pleacă de la Dinamo

Clubul Dinamo a anunțat marți că Eddy Gnahoré pleacă de la echipă după două sezoane și jumătate.
Eddy Gnahoré pleacă de la Dinamo
Foto: Dinamo București
Cosmin Pirv
16 iun. 2026, 10:56, Sport
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Potrivit reprezentanților clubului, jucătorul sosit la Dinamo în ianuarie 2024 a jucat un rol important în menținerea echipei în Superliga României.

În cele două sezoane și jumătate petrecute în alb-roșu, Eddy Gnahoré a jucat în 97 de meciuri, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 5 pase decisive.

„Astăzi, colaborarea dintre Eddy Gnahoré și Dinamo a ajuns la final. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a însemnat pentru club în perioada petrecută alături de noi și îi dorim mult succes în continuarea carierei”, a transmis Dinamo.

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