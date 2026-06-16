Eddy Gnahoré pleacă de la Dinamo

Potrivit reprezentanților clubului, jucătorul sosit la Dinamo în ianuarie 2024 a jucat un rol important în menținerea echipei în Superliga României.

În cele două sezoane și jumătate petrecute în alb-roșu, Eddy Gnahoré a jucat în 97 de meciuri, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 5 pase decisive.

„Astăzi, colaborarea dintre Eddy Gnahoré și Dinamo a ajuns la final. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a însemnat pentru club în perioada petrecută alături de noi și îi dorim mult succes în continuarea carierei”, a transmis Dinamo.