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Stafful reprezentivei de rugby a României a stabilit lotul de jucători pentru prima ediția a World Rugby Nations Cup

Naționala de rugby a României a anunțat vineri lotul pentru prima ediție a competiției internaționale World Rugby Nations Cup, turneu care se va desfășura în America de Sud. „Stejarii” vor debuta pe 5 iulie, urmând să întâlnească, în ordine, reprezentativele statelor Chile, Uruguay și Samoa.
Stafful reprezentivei de rugby a României a stabilit lotul de jucători pentru prima ediția a World Rugby Nations Cup
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Petre Apostol
26 iun. 2026, 12:21, Sport
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Stafful tehnic condus de antrenorul principal David Gérard a selecționat un lot format din 32 de jucători (18 înaintași și 14 jucători de treisferturi), după un stagiu de pregătire desfășurat la București, anunță Federația Română de Rugby.

Căpitanul echipei naționale va fi Cristi Boboc, în timp ce vicecăpitani au fost desemnați Vlad Neculau și Marius Simionescu.

Selecționata României a fost afectată de mai multe indisponibilități medicale. În urma turneului din Africa de Sud au devenit indisponibili Toni Maftei, Jondre Williams și Mihai Popescu. Iar după mini-stagiul de la București au ieșit din calcule Adrian Moțoc, Matthew Tweddle și Serge Le Mezec.

De asemenea, Marius Iftimiciuc, Taylor Gontineac, Atila Septar, Thomas Crețu și Gheorghe Gajion nu au răspuns pozitiv convocării la echipa națională, potrivit reprezentanților federației.

„Nations Cup reprezintă un turneu importat pentru România. Înfruntăm adversari puternici și facem un pas major în pregătirea Cupei Mondiale de anul viitor. Plecăm în America de Sud cu un lot mult mai omogen și experimentat decât cel de anul trecut. Dorim să câștigăm toate meciurile, să creștem nivelul de joc și mai ales să folosim toată experiența din aceste meciuri în a crește atât individual, cât mai ales, ca grup. Avem o revanșă de luat în fața selecționatelor din Chile și Uruguay. Vrem să demonstrăm că rezultatele de anul trecut au fost doar o consecință a numeroaselor schimbări și absențe din lot”, a declarat căpitanul Cristi Boboc.

Programul României la World Rugby Nations Cup:

5 iulie: România – Chile
11 iulie: România – Uruguay
18 iulie: România – Samoa

Lotul României pentru World Rugby Nations Cup

Înaintași: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Vasile Balan (CS Rapid), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Cosmin Manole (CS Dinamo), Ștefan Buruiană (RC Narbonne/Franța), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Adrian Țală (Union Barbezieux Jonzac/Franța), Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), Andrei Mahu (RC Massy Essonne/Franța), Logan Weidner (CS Rapid), Keanan Murray (CS Dinamo), Cristi Boboc (CSA Steaua), Adrian Mitu (Soyaux Angoulême XV Charente/Franța), Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Etienne Terblanche (CS Dinamo) și Iacopo Bianchi (Zebre Parma/Italia).

Treisferturi: Alin Conache (CSA Steaua), Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), Hinckley Vaovasa (SO Chambéry/Franța), Daniel Plai (SCM USV Timișoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), Mihai Graure (CS Dinamo), Dylan Schwartz (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois/Franța), Marius Simionescu (SCM USV Timișoara) și Nicolas Onuțu (CS Annonay/Franța).

Staff tehnic: David Gérard – antrenor principal, Raphaël Saint-André – antrenor secund, Juan Pablo Orlandi – antrenor pentru înaintare, Gareth Adamson – preparator fizic, Fabian Bunu – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut și David Popa – manager.

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