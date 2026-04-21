Universitatea Craiova anunță oficial transferul portarului portughez João Gonçalves

„Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu goalkeeperul portughez João Gonçalves, iar acesta a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon competițional. (…) Succes în familia alb-albastră!”, au transmis oficialii clubului oltean.

Transferul a fost accelerat de problemele de lot din compartimentul defensiv, în condițiile în care Isenko și Silviu Lung Jr. sunt accidentați.

Echipa din Craiova, care se luptă pentru titlul național, dar și pentru Cupa României, se baza până acum doar pe Laurențiu Popescu pentru postul de portar.

João Gonçalves era liber de contract din luna ianuarie, după despărțirea de AVS Futebol SAD, formație din prima ligă portugheză.

În sezonul precedent, el a evoluat pentru Boavista FC, unde a bifat doar patru apariții oficiale.

Portarul cotat la aproximativ 600.000 de euro, potrivit Transfermarkt, se află la prima experiență în afara Portugaliei.