Formula1: multiplul campion mondial Max Verstappen, dezamăgit de motoarele hibride, se gândește la retragere

Max Verstappen, cvadruplu campion mondial la Formula 1, care a avut un început de sezon dificil și a terminat duminică pe locul 8 în Marele Premiu al Japoniei, a dat de înțeles, descurajat, că ar putea părăsi vârful motorsportului, potrivit Le Figaro.

Timp de săptămâni și din nou tot weekendul la Suzuka, olandezul în vârstă de 28 de ani, care a zdrobit competiția timp de patru ani și aproape a câștigat un al cincilea titlu anul trecut, a criticat vehement monopostul său Red Bull din 2026, „imposibil de condus” , și noile reglementări privind motoarele pe jumătate electrice, pe jumătate termice.

Intervievat duminică seara de BBC, sportivul a reiterat că nu a simțit „nicio plăcere în noul format” al F1, adică în regulile care guvernează acum Campionatul Mondial. „Când te gândești la asta, merită? (…) Nu aș prefera să petrec mai mult timp cu familia, să-mi văd prietenii mai des, decât să practic un sport care nu mă satisface?”, a întrebat el.

Max Verstappen: „calificările de sâmbătă au fost un dezastru”

Antrenamentele și calificările de sâmbătă au fost „un dezastru și am încercat să optimizez cursa de astăzi, dar mașina a rămas aceeași ”, s-a plâns el câtorva jurnaliști, după ce a terminat pe locul 8 în Marele Premiu, în spatele francezului Pierre Gasly (Alpine).

Pornind de pe locul 11 ​​pe grilă, „Am încercat doar să mă mențin”, le-a spus pilotul câtorva jurnaliști, vizibil abătut și descurajat. Verstappen a protestat încă de la începutul sezonului împotriva noilor reglementări privind motoarele hibride, menite să faciliteze depășirile, dar care divizează paddock-ul din cauza gestionării complexe a energiei electrice a bateriei. El a comparat în repetate rânduri Formula 1 din 2026 cu „Formula E (electrică) pe steroizi” și jocul video „Mario Kart”, considerând cursele o „glumă” și sportul prea „politic” .

La fel ca ceilalți 21 de piloți, Verstappen va putea lua o pauză până în weekendul de 1 mai și până la Marele Premiu de la Miami, întrucât cursele programate pentru aprilie în Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Voi participa la alte curse, lucruri care îmi vor readuce zâmbetul pe buze”, a declarat el, la întoarcerea dintr-o cursă de anduranță din Germania, în timp ce presa de specialitate continuă să vehiculeze zvonuri despre viitorul său la Red Bull, unde are contract până la sfârșitul anului 2027.