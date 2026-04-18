Russell spune că ar înțelege dacă Verstappen s-ar retrage din Formula 1

În cadrul unei discuții cu jurnaliștii prin videoconferință, vineri, în ceea ce ar fi trebuit să fie weekendul Marelui Premiu al Arabiei Saudite, dacă nu ar fi fost anularea curselor din Orientul Mijlociu din aprilie din cauza războiului din Iran, pilotul Mercedes a afirmat că frustrarea actuală a vechiului său rival este „absolut firească”, scrie Reuters.

Verstappen, de patru ori campion mondial la Red Bull, a criticat în mod deschis noile reguli și motoare, precum și ceea ce el numește „anti-curse”, și a declarat că va face „lucruri care mă fac să zâmbesc” în perioada de pauză înainte de următoarea cursă de F1 de la Miami, din luna mai.

„Formula 1 este mai importantă decât orice pilot”, a spus Russell când a fost întrebat dacă simte că există pericolul ca Verstappen să decidă că s-a săturat.

„N-ai vrea să-l pierzi pe Max, pentru că cred că tuturor ne place să concurăm împotriva lui”, a adăugat el.

„Înțelegi și recunoști frustrarea, dar el a realizat ceea ce visează majoritatea piloților: să câștige un campionat. Are patru titluri. Și, la sfârșitul zilei, cred că ajungi la un moment în viață în care îți dorești asta; nu mai are prea multe de realizat în Formula 1. A bifat toate obiectivele. Poate că poate încerca să doboare recorduri, dar cunoscându-l așa cum îl cunosc și cunoscând piloți care au câștigat sau au realizat lucruri similare, la un moment dat vrei să faci ceea ce îți aduce un zâmbet pe buze.”

Mașini de curse la Nuerburgring

Verstappen concurează cu o mașină de curse Mercedes GT3 în calificările de la Nuerburgring Nordschleife în acest weekend, pregătindu-se pentru a participa la o cursă de anduranță de 24 de ore pe circuitul respectiv luna viitoare.

„Nürburgring este un loc special. Nu există niciun alt circuit ca acesta”, a declarat în martie pilotul olandez în vârstă de 28 de ani. „Cursa de 24 de ore de la Nürburgring este o cursă care se află de mult timp pe lista mea de dorințe, așa că sunt foarte încântat că putem să o realizăm acum”, Russell, care a parcurs multe ture pe istoricul circuit „Green Hell”, a spus că acest lucru ar aduce un zâmbet pe fața oricui.

„Mi-ar plăcea foarte mult să am șansa să concurez pe Nordschleife”, a spus el. „Dar obiectivul meu acum este să devin campion mondial de Formula 1. Dacă aș avea patru titluri la activ, probabil aș face același lucru (ca Verstappen). El se află într-o etapă foarte diferită a carierei sale și cred că ați înțelege dacă ar rămâne și ați înțelege dacă ar pleca.”

Verstappen a fost asociat cu Mercedes în trecut, fie ca coechipier al lui Russell, fie ca înlocuitor al acestuia, iar el și britanicul au avut o rivalitate uneori explozivă.

În trecut, pilotul olandez a dominat, în timp ce Russell se lupta cu o mașină care „sări” și era greu – și dureros – de condus.

Britanicul a observat că mașinile din anii precedenți erau mari și grele, dar Verstappen nu se plângea atunci pentru că câștiga.

Russell, care a câștigat cursa de deschidere a sezonului din Australia și se află pe locul al doilea în clasament după ce coechipierul său italian, Kimi Antonelli, a câștigat următoarele două curse, a declarat că are un contract pe mai mulți ani și că este sigur că va rămâne la Mercedes în sezonul viitor.

Verstappen se află pe locul al nouălea, cu cel mai bun rezultat fiind locul al șaselea și o abandonare în cele trei curse.