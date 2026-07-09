Un aeroport din SUA și-a schimbat numele în onoarea lui Trump

Aeroportul din Palm Beach, Florida, a fost redenumit după președintele american Donald Trump, devenind cel mai recent exemplu dintr-o serie în care mai multe instituții, clădiri, programe guvernamentale, nave de război și monede au preluat numele liderului de la Casa Albă.

Redenumirea Aeroportului Internațional Palm Beach în Aeroportul Internațional „Președintele Donald J. Trump” constituie un gest menit să sublinieze sprijinul de care se bucură liderul american în statul său adoptiv, Florida, unde se află și complexul turistic Mar-a-Lago, acolo unde sunt organizate, uneori, și întâlniri oficiale.

„Nu cred că există cineva care să fie mai sinonim cu Palm Beach decât Donald Trump, poate chiar în toată Florida”, a declarat fiul lui Trump, Eric Trump, într-un interviu pentru Fox News, scrie Reuters.

Aeroportul a precizat că schimbarea denumirii a costat 5,5 milioane de dolari. Într-o postare pe X, conducerea aeroportului a confirmat tranziția la noul nume.

Effective today, Palm Beach International Airport has officially been renamed President Donald J. Trump International Airport. The airport website will continue to be https://t.co/7B0DghKyyb during the transition. For more information, visit https://t.co/7B0DghKyyb. pic.twitter.com/YbiZ1jJRPN — President Donald J. Trump International Airport (@fly_DJT) July 9, 2026

Guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a semnat în martie o lege prin care aeroportul din sud-estul Floridei a fost redenumit în onoarea lui Trump.

Codul de identificare din trei litere al aeroportului, atribuit de Administrația Federală a Aviației, a fost schimbat joi de la ⁠PBI la DJT.

Alte instituții care au fost redenumite după Trump

După ce Donald Trump a revenit la Casa Albă în ianuarie 2025, au ajuns să-i poarte numele, între altele, o viitoare navă a marinei, precum și site-ul unui program guvernamental de medicamente eliberate pe bază de reţetă.

De asemenea, numele său a fost adăugat pe clădirea Institutului pentru Pace al Statelor Unite.

În schimb, instanțele au respins o încercare de a redenumi după Trump centrul cultural naţional John F. Kennedy.