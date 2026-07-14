SUA reimpun blocada porturilor iraniene

Statele Unite au anunțat marți reinstaurarea blocadei porturilor iraniene, ca răspuns la atacurile atribuite Teheranului asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, relatează AP.

Blocada fusese impusă inițial la jumătatea lunii aprilie și suspendată în iunie, după semnarea unui acord interimar de încetare a focului, care prevedea o perioadă de 60 de zile pentru negocierea unui acord de pace și a dosarului nuclear iranian.

Nou val de atacuri

Negocierile au intrat însă în impas, iar intensificarea confruntărilor din zona strâmtorii a pus sub semnul întrebării viitorul armistițiului.

Înainte de reintroducerea blocadei, armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Iran.

Comandamentul Central al SUA a precizat că au fost vizate sisteme de apărare de coastă, instalații de rachete și drone, precum și capacități maritime, susținând că operațiunile urmăresc diminuarea capacității Iranului de a ataca nave comerciale și civile în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a confirmat atacurile

Iranul a confirmat atacurile, fără a oferi informații privind eventualele victime sau pagube.

În replică, Teheranul a lansat atacuri asupra unor ținte din Bahrain, Kuweit și Iordania și a lovit trei petroliere care traversau strâmtoarea.

Potrivit Organizației Maritime Internaționale, doi marinari au fost uciși, iar alți 14 au fost răniți în atacurile asupra petrolierelelor Mombasa și Al Bahiyah, asociate Emiratelor Arabe Unite.

Abu Dhabi a avertizat că își rezervă dreptul de a răspunde.

Dus-întors cu taxele pe Ormuz

Ministrul adjunct de Externe al Iranului pentru afaceri juridice și internaționale, Kazem Gharibabadi, a acuzat Statele Unite că încearcă să împiedice Teheranul să exercite ceea ce a numit „suveranitate efectivă” asupra Strâmtorii Ormuz, reiterând poziția Iranului potrivit căreia are dreptul să gestioneze traficul prin această rută strategică.

În paralel, președintele american Donald Trump a renunțat la planul anunțat cu o zi înainte privind introducerea unei taxe de 20% pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Trump a declarat că a preferat să accepte propuneri de investiții din partea aliaților din Golf, afirmând că nu consideră potrivit ca trecerea prin strâmtoare să fie taxată.

O inițiativă de mediere a Pakistanului încearcă să repună SUA și Iran la aceeași masă de discuții

Escaladarea confruntărilor a reaprins temerile privind impactul asupra piețelor energetice. Aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale comercializate la nivel mondial tranzita Strâmtoarea Ormuz înainte de izbucnirea conflictului, iar atacurile din ultimele luni au provocat fluctuații importante ale prețului petrolului.

Între timp, mediatorii regionali încearcă să salveze armistițiul.

Potrivit unor oficiali regionali citați sub protecția anonimatului, o inițiativă de mediere condusă de Pakistan încearcă să readucă Statele Unite și Iranul la masa negocierilor, în timp ce evoluțiile din Liban și conflictul dintre Israel și Hezbollah complică și mai mult situația din Orientul Mijlociu.