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Războiul din Iran: SUA lansează „o nouă rundă de atacuri”

Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului, iar Teheranul răspunde cu amenințarea că va opri fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, amplificând tensiunile din regiune.
Războiul din Iran: SUA lansează „o nouă rundă de atacuri”
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Luiza Moldovan
14 iul. 2026, 23:24, Știri externe
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Forțele Comandamentului Central al SUA declară că „au început să lanseze o rundă suplimentară de atacuri împotriva Iranului pentru a continua degradarea capacităților iraniene folosite pentru a ataca navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz”, potrivit AlJazeera și altor surse.

Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene avertizează că va întrerupe fluxul de petrol.

Avertizarea CGRI vine după ce Donald Trump a anunțat instituirea unei taxe de 20% din prețul produselor transportate navelor care tranzitează Ormuz și chiar dacă Trump a renunțat, ulterior, la această taxă, preferând să se orienteze către acorduri comerciale cu țările dimprejur.

EAU susține că două nave naționale au fost lovite de rachete de croazieră iraniene

Iranul susține, la rândul său, că a atacat situri americane în Kuweit, Bahrain și Iordania, precum și două supertancuri petroliere în Strâmtoarea Ormuz.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că două dintre navele sale naționale au fost lovite de rachete de croazieră iraniene, în timp ce India a convocat un oficial iranian după ce un membru indian al echipajului a fost ucis, iar alții au făst răniți.

Informații de context

Noile atacuri survin unor runde repetate de ostilități și armistiții nerespectate.

Administrația Trump notificase Congresul, la începutul lunii mai, că ostilitățile declanșate pe 28 februarie se „încheiaseră”.

Casa Albă a susținut atunci că armistițiul oprea sau anula termenul legal de 60 de zile, chiar dacă trupele americane au rămas în regiune, iar Marina SUA a continuat blocada.

Criticii administrației au afirmat că legea nu poate fi oprită și repornită prin declararea succesivă a unor armistiții, în condițiile în care forțele americane continuă să participe la blocade și confruntări militare.

Noua scrisoare trimisă de Trump complică astfel eforturile parlamentarilor care încearcă să limiteze operațiunile militare împotriva Iranului.

Congresul a cerut deja oprirea războiului

Senatul a adoptat în iunie, cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă, o rezoluție prin care cerea oprirea operațiunilor militare neautorizate de Congres. Patru republicani, Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski și Bill Cassidy, au votat alături de democrați.

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