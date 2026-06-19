Prima pagină » Știri externe » Andy Burnham, principalul rival al premierului britanic Keir Starmer în Partidul Laburist, a câștigat alegerile și vizează Downing Street

Andy Burnham, principalul rival al premierului britanic Keir Starmer în Partidul Laburist, a câștigat alegerile și vizează Downing Street

Primarul orașului Manchester spune că rezultatul reprezintă „ultima șansă a Partidului Laburist de a se schimba”, după ce a învins categoric Reform UK și Restore Britain.
Andy Burnham, principalul rival al premierului britanic Keir Starmer în Partidul Laburist, a câștigat alegerile și vizează Downing Street
X
Laurentiu Marinov
19 iun. 2026, 05:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andy Burnham a câștigat alegerile parțiale cruciale din Makerfield cu o majoritate covârșitoare, deschizând calea pentru o contestare a mandatului de premier al lui Keir Starmer, potrivit The Guardian

Primarul orașului Manchester l-a învins cu 9.231 de voturi pe candidatul Reform UK, Robert Kenyon, iar noul partid de linie dură Restore Britain a ocupat un distant loc trei.

Partidul Laburist a câștigat 54% din voturi, față de 35% ale Reform UK, în timp ce Restore Britain a obținut 7%. Prezența la vot a fost de 58,75% – cu șase puncte procentuale mai mare decât alegerile generale, cu 45.510 voturi exprimate.

În discursul său de victorie, Burnham a spus că rezultatul „ar putea fi un punct de cotitură” și că oamenii „au votat pentru schimbare, au votat pentru mai multă putere pentru nord și pentru peste tot uitat de Westminster”.

Ultima șansă a Partidului Laburist de a se schimba

El a spus că aceasta este „ultima șansă a Partidului Laburist de a se schimba”, adăugând: „Nu va exista o a doua șansă, dar este o șansă acum, pornind de la acest rezultat din această seară, de a construi o nouă politică bazată pe unitate și speranță, întorcându-ne de la calea care ne duce către o politică divizată de tipul celei pe care o vedem în Statele Unite”.

„Acum trebuie să preluăm această responsabilitate și să readucem țara pe calea cea bună, să unim oamenii și să facem lucrurile să funcționeze corect.”

După cele mai importante alegeri parțiale din istoria britanică modernă, se așteaptă ca Burnham să candideze pentru locul 10 dacă se declanșează o competiție oficială pentru conducere în următoarele zile.

Faptul că Burnham a obținut cu 6.100 de voturi mai mult decât Reform și Restore la un loc îi va consolida enorm reputația în rândul parlamentarilor și membrilor laburiști.

Recomandarea video

Protest în Piața Victoriei astăzi de la ora 19.00: „România e sub asediu. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi”
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ștefan Popescu, analiză la cald. Ce a contat cu adevărat la summitul G7 de la Évian. Decriptarea mesajului lui Trump: „I am the Boss”
Gandul
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Cancan
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport
Statul nu s-a ținut de promisiune și nu a crescut redevențele Petrom cu 40%
Libertatea
DUREROS! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până în ultima clipă: „O să râdeți, dar e dependent de...”
CSID
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da