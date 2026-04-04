FC Argeș și Dinamo București împart punctele, scor 1-1

FC Argeș a deschis scorul în minutul 44 printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Ricardo Matos. Formația din „Ștefan cel Mare” a marcat în minutul 76, când Eddy Gnahoré a reușit să înscrie golul egalizator, stabilind totodată și scorul final al întâlnirii.

În urma acestei partide, cele două echipe se află pe ultimele poziții din play-off. FC Argeș se află pe locul 5 cu 29 de puncte, în timp ce Dinamo București se află pe poziția a 6-a, cu 27 de puncte, obținând astfel primul punct din play-off.

Echipele de start

FC Argeș

Antrenor: Bogdan Andone

3-5-2: C. Căbuz – M. Tudose, G. Garutti, L. Sadriu – F. Borța, R. Sierra, V. Rață, C. Micovschi, M. Briceag – R. Matos, A. Bettaieb.

Dinamo

Antrenor: Željko Kopić

4-3-3: A. Roșca – R. Opruț, N. Stoinov, Kennedy Boateng, M. Sivis – C. Cîrjan, A. Mărginean, A. Soro – D. Armstrong, A. Pop, A. Musi.