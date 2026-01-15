Prima pagină » Politic » Șefa diplomației Uniunii Europene: Necazurile cu care se confruntă lumea reprezintă un „moment bun” să te apuci de băut

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a glumit că evenimentele globale tensionate ar putea fi un „moment bun” pentru a începe să bem.
Nițu Maria
15 ian. 2026, 12:20, Politic

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus în privat parlamentarilor că starea actuală a lumii înseamnă că ar putea fi un „moment bun” pentru a începe să bem, conform surselor POLITICO.

Kaja Kallas le-a spus liderilor grupurilor politice din Parlamentul European că, deși nu bea prea mult, acum ar putea fi momentul potrivit pentru a începe, având în vedere evenimentele din întreaga lume.

Informația a fost transmisă de către două persoane prezente în sală la acel moment.

Afirmațiile Kajei Kallas au venit în aceeași perioadă în care miniștrii de externe din Groenlanda și Danemarca se întâlneau cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio pe tema amenințărilor lui Donald Trump de a prelua insula arctică.

Șefa diplomației Uniunii Europene, care coordonează politica externă a blocului comunitar în numele celor 27 de guverne și al Comisiei Europene, a făcut gluma într-o reuniune a Conferinței Președinților.

Evenimentul era, de fapt, o reuniune a liderilor grupurilor Parlamentului.

Comentariile ei au venit după ce deputații europeni de top au început să-și ureze reciproc un An Nou Fericit. Aceiași deputați au adăugat că evenimentele globale înseamnă că nu este [anul] atât de fericit, potrivit persoanelor prezente în sală.

Cu temerile Europei că președintele Donald Trump ar putea anexa Groenlanda, protestele împotriva regimului islamist din Iran, dar și conflictele în curs din Ucraina și Gaza și operațiunea SUA în Venezuela, geopolitica a devenit cea mai gravă problemă a Uniunii.

Una dintre cele mai recente acțiuni ale Kajei Kallas a fost să declare pentru POLITICO că este pregătită să propună noi sancțiuni împotriva Iranului în urma represiunii guvernamentale care ar fi ucis sute de oameni.

