Supereroii revin pe marile ecrane, dar nu mai joacă singuri în blockbusterul verii

Conform NBC News, după o perioadă de scădere a interesului pentru filmele cu supereroi, vara 2025 readuce titluri celebre în atenția publicului.

„The Fantastic Four: First Steps” de la Marvel și „Superman” produs de DC au fost în fruntea box office-ului în weekendul trecut, oferind un impuls semnificativ genului care altădată domina autoritar cinematografele.

Totuși, spre deosebire de anii în care Marvel și DC eclipsau totul, peisajul blockbusterelor din 2025 este mult mai divers.

Filme precum „Jurassic World Rebirth”, „F1 The Movie” sau animația „How to Train Your Dragon” au atras la fel de multă atenție, contribuind la o vară cinematografică aglomerată și competitivă.

Sezonul a început în forță cu un weekend Memorial Day record, grație lansării filmelor „Mission: Impossible The Final Reckoning” și remake-ului Disney „Lilo & Stitch”.

Până acum, doar „Lilo & Stitch” a reușit să depășească pragul de 1 miliard de dolari la nivel global.

„Fantastic Four” a avut un debut solid, cu 218 milioane de dolari încasați la nivel mondial, într-un context în care alte lansări Marvel din acest an precum „Captain America: Brave New World” și „Thunderbolts” au fost considerate dezamăgiri.

Până în acest moment, box office-ul american a atins 5,2 miliarde de dolari, față de 4,6 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, marcat atunci de întârzierile cauzate de grevele actorilor și scenariștilor.

Analiștii estimează că 2025 ar putea deveni cel mai bun an pentru cinema de la pandemie încoace, cu un total estimat de 9,5 miliarde de dolari.